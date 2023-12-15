Київрада ухвалила бюджет столиці на 2024 рік — Finance.ua

Київрада ухвалила бюджет столиці на 2024 рік Сьогодні 11:44

Київрада ухвалила бюджет столиці на 2024 рік

Депутати Київради ухвалили бюджет столиці на 2024 рік, повідомляє пресслужба Київради.

Доходи бюджету Києва на наступний рік запланували в сумі понад 72,6 млрд грн, видатки — понад 85,3 млрд. Відповідне рішення підтримали 80 депутатів.

«Найбільшу питому вагу доходів становлять податкові надходження, із яких податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) запланували в сумі 32 млрд грн, податок на прибуток підприємств становить 7,5 млрд грн. Місцеві податки — 16,8 млрд грн, кошти від продажу землі - 2,8 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

Що передбачено бюджетом

Основним напрямом фінансування традиційно стала сфера освіти — на неї виділили понад 27,2 млрд грн, що складає понад 32% видатків міського бюджету.

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Видатки на транспорт, дорожнє господарство та зв’язок у кошторисі Києва запланували понад 23,8 млрд грн або 28% бюджету міста. На житлово-комунальне господарство виділили 8,2 млрд грн, соціальний захист — 7,8 млрд грн, охорону здоров’я — близько 6 млрд грн, культуру і мистецтво — 1,7 млрд грн, фізичну культуру і спорт — 1,5 млрд грн.

На підтримку військових виділять 1 млрд грн. Таким чином, на ЗСУ передбачено біля 1% бюджету.

УНІАН За матеріалами:

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