Київрада ухвалила бюджет столиці на 2024 рік — Finance.ua
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Київрада ухвалила бюджет столиці на 2024 рік

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Київрада ухвалила бюджет столиці на 2024 рік
Київрада ухвалила бюджет столиці на 2024 рік
Депутати Київради ухвалили бюджет столиці на 2024 рік, повідомляє пресслужба Київради.
Доходи бюджету Києва на наступний рік запланували в сумі понад 72,6 млрд грн, видатки — понад 85,3 млрд. Відповідне рішення підтримали 80 депутатів.
«Найбільшу питому вагу доходів становлять податкові надходження, із яких податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) запланували в сумі 32 млрд грн, податок на прибуток підприємств становить 7,5 млрд грн. Місцеві податки — 16,8 млрд грн, кошти від продажу землі - 2,8 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

Що передбачено бюджетом

Основним напрямом фінансування традиційно стала сфера освіти — на неї виділили понад 27,2 млрд грн, що складає понад 32% видатків міського бюджету.
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Видатки на транспорт, дорожнє господарство та зв’язок у кошторисі Києва запланували понад 23,8 млрд грн або 28% бюджету міста. На житлово-комунальне господарство виділили 8,2 млрд грн, соціальний захист — 7,8 млрд грн, охорону здоров’я — близько 6 млрд грн, культуру і мистецтво — 1,7 млрд грн, фізичну культуру і спорт — 1,5 млрд грн.
На підтримку військових виділять 1 млрд грн. Таким чином, на ЗСУ передбачено біля 1% бюджету.
За матеріалами:
УНІАН
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