Київ допоможе відновити роботу «Київміськбуду» — Finance.ua

Київ допоможе відновити роботу «Київміськбуду» Вчора 17:20 — Фондовий ринок

Київ допоможе відновити роботу «Київміськбуду»

Аудит ПрАТ «ХК «Київміськбуд» завершено. Місто братиме активну участь у відновленні роботи компанії шляхом викупу житла для пільгових категорій містян, які перебувають у черзі.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час прес-брифінгу щодо результатів перевірки фінансово-господарського стану «Київміськбуду».

Аудиторами встановлено, що ПрАТ функціонувало належним чином до появи зовнішніх факторів, які суттєво вплинули на результати її діяльності. Зокрема, COVID-19, повномасштабна війна, фактор «Укрбуду».

Ознак дій із доведення підприємства до банкрутства чи приховання факту стійкої фінансової неспроможності незалежні аудитори не виявили. Не підтверджено також здійснення масових операцій з пов’язаними особами.

«На сьогодні фактори, що призвели до такого стану підприємства, не змінилися. Це і продовження бойових дій, і постійні повітряні обстріли столиці, які не сприяють відновленню попиту на нерухомість у Києві та Україні загалом. Місто братиме активну участь у відновленні роботи компанії шляхом викупу житла для всіх категорій громадян, які перебувають у черзі, зокрема для учасників бойових дій і членів їх сімей, для внутрішньо переміщених осіб та інших категорій. А також через викуп до комунальної власності об'єктів соціальної сфери — шкіл та садочків. До прикладу, цього року місто заклало в бюджеті на ці цілі понад 1 млрд грн», — повідомив Поворозник.

За його словами, така підтримка міста дасть можливість компанії отримати обігові кошти, активізувати будівництво та зацікавити потенційних покупців житла.

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Також місто, яке є основним акціонером «Київміськбуду», ухвалило рішення про відсторонення від посади голови правління — президента ПрАТ «Київміськбуд» Ігоря Кушніра на час перевірки та про створення підрозділу внутрішнього фінансового аудиту.

Також діяльність «Київміськбуду перевіряла створена Київською міською радою тимчасова контрольна комісія, до складу якої увійшли депутати від 6 фракцій.

За результатами перевірки комісія рекомендувала наглядовій раді компанії посилити контроль за фінансово-економічною діяльністю та забезпечити належну діяльність підрозділу внутрішнього фінансового контролю та аудиту компанії.

«Одночасно місто проведе роботу з Кабміном в частині виконання взятих, задекларованих прем'єр-міністром, зобов’язань щодо дофінансування об'єктів незавершеного будівництва компанії „Укрбуд“. Адже сьогодні ці об'єкти компанія „Київміськбуд“ добудовує власним коштом. Нагадаю, борг складає 2,28 млрд грн», — зазначив Поворозник.

Загалом за результатами перевірок і роботи тимчасової контрольної комісії можна зробити висновок про те, що компанія ПрАТ «ХК «Київміськбуд» зможе виконати свої зобов’язання перед інвесторами, резюмував Поворозник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вимогу мера Києва Віталія Кличка в липні цього року відбулося спільне засідання наглядової ради та правління «Київміськбуду».

На ньому було ухвалено рішення про проведення незалежного міжнародного аудиту будівельної компанії та відсторонення керівника компанії Ігоря Кушніра від виконання обовʼязків. Діяльність компанії щодо виконання зобов’язань перед інвесторами не припинялася.

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