Інвестори заборгували понад 300 млн грн: Київміськбуд розповів, коли відновить повноцінне будівництво — Finance.ua

Інвестори заборгували понад 300 млн грн: Київміськбуд розповів, коли відновить повноцінне будівництво Сьогодні 16:15 — Нерухомість

Інвестори заборгували понад 300 млн грн: Київміськбуд розповів, коли відновить повноцінне будівництво

Найбільша українська будівельна компанія «Київміськбуд» поки що не може повноцінно відновити будівництво через фінансові проблеми.

Про це повідомив президент компанії Ігор Кушнір.

За його словами, основними причинами простоювання є практично повна відсутність продажу і борги інвесторів за договорами розстрочок.

«Дуже прошу людей, які купили нерухомість на виплат, платити. Борг за такими договорами на сьогоднішній день становить близько 326 млн грн. Розумію, що ви скажете „почніть будувати, почнемо платити“. Але нині для того, щоб почати будувати, нам важлива кожна гривня. Тому прошу це зробити», — написав Кушнір у Facebook.

Загалом він зазначає, що компанія «вичерпала певну кількість запасів», тому зараз ведеться робота із залучення коштів для відновлення будівництва.

Зокрема, очікується, що місто викупить у «Київміськбуду» нерухомості на 300 млн грн. Крім того, міськрада розгляне питання докапіталізації компанії на 1 млрд грн. Паралельно ведеться робота з банками щодо кредитування.

"Я розумію, що не вся робота помітна, через що у більшості непричетних людей складається враження, ніби нічого не відбувається. Повірте, це не так. Компанія разом з інвесторами зацікавлена ​​у завершенні всіх комплексів і передачі квартир",— пояснює Кушнір.

Він додав, що ринок нерухомості загалом характеризується подорожчанням будматеріалів, скороченням кількості кваліфікованих кадрів і нульовим попитом. Усе це разом з вимкненням світла взимку змусило «Київміськбуд» призупинити роботи на об’єктах.

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Нагадаємо, у січні стало відомо, що «Київміськбуд» відновив роботу на 10 з 22 довоєнних будмайданчиках високої готовності. Будівництво ЖК на початкових етапах поки що призупинено.

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