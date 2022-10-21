"Київміськбуд" відновив будівництво ще одного об'єкта "Укрбуду" — Finance.ua
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"Київміськбуд" відновив будівництво ще одного об'єкта "Укрбуду"

Нерухомість
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"Київміськбуд" відновив будівництво ще одного об'єкта "Укрбуду"
"Київміськбуд" відновив будівництво ще одного об'єкта "Укрбуду"
Холдингова компанія «Київміськбуд» відновила добудову ще одного прийнятого від «Укрбуду» житлового комплексу — ЖК Twin House (вул. Крайня, 1).
Про це повідомили пресслужба компанії.
Водночас уточнюється, що на об’єкті будівельники обладнують дах, здійснюють сантехнічні та електричні роботи, виконують облаштування плитки та оздоблення місць загального користування. У комплексі всю нерухомість продано.
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Наразі «Київміськбуду» із 18 прийнятих об’єктів вдалося здати в експлуатацію 10 об’єктів: «Гармонія», «Сонячна Рів’єра», «Пектораль», «Новомостицький», «Харківський», «Шевченківський», «Фрідом», а також частково «Злагода», «Подол Град» та «Оберіг-2» (останній у 2022 році).
Станом на жовтень відновлено роботи ще на одному укрбудівському об’єкті — ЖК «Гвардійський».
Нагадаємо, на початку грудня 2019 року ТОВ «Укрбуд Девелопмент», яке входить до складу Української державної будівельної корпорації «Укрбуд», заморозило будівництво на всіх 26 об’єктах.
«Київміськбуд» зобов’язався добудувати 18 комплексів «Укрбуду», який призупинив діяльність влітку 2019 року. Компанія періодично здає готові ЖК.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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