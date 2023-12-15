Британія заборонила імпорт алмазів із росії з 1 січня 2024 року — Finance.ua

Британія заборонила імпорт алмазів із росії з 1 січня 2024 року Сьогодні 12:15

Британія заборонила імпорт алмазів із росії з 1 січня 2024 року

Велика Британія розширює санкції проти росії, забороняючи експорт низки товарів, які можуть бути використані у військових чи промислових цілях. Також Британія забороняє імпорт алмазів із рф.

Про це йдеться у заяві МЗС країни.

«Цей новий пакет санкцій забороняє експорт низки товарів, які можуть бути використані у військових чи промислових цілях, а також новітнього обладнання, яке Україна знайшла на полі бою, включаючи деталі машин та електроніку. Враховуючи низький рівень британсько-російської торгівлі, ці санкції забезпечать можливість продовжувати позбавляти росію товарів, які вона може використовувати у війні. По суті, після цього без санкцій залишиться лише гуманітарний, продовольчий та медичний експорт з низьким рівнем ризику», — йдеться у заяві.

Читайте також Світ без російських алмазів: як нові санкції вплинуть на економіку рф

Також країна забороняє імпорт деяких металів з росії. Нові санкції також передбачають низку фінансових заходів, «покликаних підтримати бізнес, який вирішив вийти з росії».

«Крім того, уряд Великої Британії запроваджує окремий закон про заборону імпорту алмазів з росії і планує ввести заборону на допоміжні послуги, пов’язані з металами, якщо це може бути зроблено спільно з міжнародними партнерами. Законодавство також передбачає низку фінансових заходів, спрямованих на підтримку бізнесу, який вирішив вивести капітал з росії, а також уточнення та розширення сфери дії існуючих санкцій щодо банківських кореспондентських відносин», — додали в міністерстві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.