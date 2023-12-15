Лідери Євросоюзу підтримали збільшення фінансування фонду на зброю для України — Finance.ua
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Лідери Євросоюзу підтримали збільшення фінансування фонду на зброю для України

Казна та Політика
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Голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу підтримали збільшення фінансування Європейського фонду миру, з якого виділяються кошти на закупівлю зброї для України.
Про це йдеться у висновках Європейської Ради, схвалених під час саміту.
«Європейський Союз і його країни-члени продовжать задовольняти нагальні військові і оборонні потреби України. Особливо, Європейська Рада наполягає на важливості своєчасної, передбачуваної і стійкої військової підтримки для України, зокрема, через Європейський фонд миру і Місію ЄС військової допомоги на підтримку України, а також через пряму двосторонню підтримку країн-членів», — сказано у висновках.
У цьому зв’язку Єврорада наголошує на терміновій потребі прискорити постачання ракет і боєприпасів, і зокрема в межах ініціативи з передачі Україні одного мільйона снарядів, а також на забезпеченні України більшою кількістю систем протиповітряної оборони.
«Європейська Рада запрошує Європейську Комісію інтенсифікувати роботу над реформою Європейського фонду миру і у подальшому збільшити його фінансування, спираючись на пропозицію Верховного представника ЄС Жозепа Борреля», — наголошується в документі.
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Допомога Україні від ЄС

В Європейському Союзі пропонують створити спеціальний фонд в рамках Європейського фонду миру для закупівлі зброї для України на суму до 5 мільярдів євро на рік на наступні чотири роки (загальна сума цього спецфонду має становити 20 млрд євро).
У серпні віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель висловлював сподівання, що узгодження цього фонду на період 2024−2027 років з щорічним виділенням по 5 млрд євро на озброєння відбудеться до кінця поточного року.
Водночас Угорщина продовжує блокувати схвалення восьмого траншу в рамках Європейського фонду на суму 500 млн євро для закупівлі зброї для України. Це рішення не вдається схвалити ще з весни поточного року.
Попередній, сьомий транш військової підтримки для України на суму 500 млн євро, з додатковими заходами підтримки на суму 45 млн для підготовки українських сил в рамках місії з надання військової допомоги Україні (EUMAM), було схвалено ще у січні 2023 року.
Загальна підтримка українських військових в рамках Європейського фонду миру після виділення семи траншів становить 3,6 млрд євро.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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