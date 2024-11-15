День фінансів: оновлені критерії для бронювання, дата початку виплати «тисячі Зеленського», інвестиції найбагатших людей — Finance.ua

День фінансів: оновлені критерії для бронювання, дата початку виплати «тисячі Зеленського», інвестиції найбагатших людей Вчора 17:45

П’ятниця, 15 листопада. Українок готуватимуть до працевлаштування на нетипових для жінок посадах, а для ветеранів запровадять особливі умови ведення бізнесу.

Критерії для бронювання. Кабінет Міністрів оновив критерії бронювання військовозобов’язаних та критерії для отримання підприємствами статусу критичності. Новий порядок Кабінет Міністрів оновив критерії бронювання військовозобов’язаних та критерії для отримання підприємствами статусу критичності. Новий порядок буде діяти з 1 грудня.

Дата початку виплати «тисячі Зеленського». Уряд Уряд ухвалив рішення з 1 грудня запустити програму зимової «єПідтримки». Кожен українець зможе отримати тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів.

Експериментальний проєкт. Кабмін Кабмін затвердив експериментальний проєкт щодо організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Його реалізовуватимуть протягом двох років. Серед «нетипових для жінок посад»: верстатник, електрогазозварник, тракторист.

Виплати військовим на Курщині. Кабмін Кабмін затвердив виплати для військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на ворожій території. Відтепер українські військові, які виконують бойові завдання в Курській області рф, отримуватимуть такі ж доплати, як на передовій на території України.

Реформа соціального страхування. Уряд Уряд підтримав проєкт закону, який передбачає протягом 2025 року реформування системи соціального страхування. Реформа не передбачає зменшення жодних виплат чи соціальних гарантій. Навпаки, збільшить підтримку тих, хто не може працювати і самостійно себе забезпечувати. Для таких осіб виплати зростуть.

Єврокомісія схвалила Україні 4,1 млрд євро. Європейська Комісія Європейська Комісія надала позитивну оцінку індикаторам, які Україна виконала у межах Плану України для Ukraine Facility передбачених для ІІI кварталу 2024 року. Україна виконала всі девʼять індикаторів, передбачені планом.

Крім того, Україна очікує отримати понад 1 млрд доларів від МВФ наприкінці грудня.

Зі свого боку США планують майже щотижня відправляти Україні партії озброєння, щоб встигнути використати залишок $7,1 млрд до завершення каденції чинного президента Джо Байдена.

Особливі умови для підприємців — ветеранів. В Україні В Україні запровадять особливі умови для роботи підприємців — ветеранів. Йдеться про ряд преференцій, які дозволять їм простіше запускати і вести власні бізнеси. Ключовим буде запровадження податкових механізмів стимулювання ветеранського підприємництва.

Як свідчать дані опитування Work.ua, 46% опитаних компаній уже мають ветеранів у своїх командах. 58% компаній заявили, що вони готові надавати ветеранам перевагу при прийомі на роботу на усі вакансії, якщо кандидат має рівні професійні якості з іншими претендентами.

Доларизація коштів. Як Як свідчать дані НБУ, обсяги гривневих коштів фізичних осіб у банках за квартал зросли. Рівень доларизації коштів клієнтів підвищився на 0.5 в. п. кв/кв, до 33.1%, насамперед через девальвацію гривні. Водночас частка гривневих строкових коштів фізосіб за квартал знизилася на 0.3 в. п. — до 34.3%.

Майбутнє криптовалют. Експерти під час дискусії, яка відбулася в рамках конференції «Жити на відсотки» Експерти під час дискусії, яка відбулася в рамках конференції «Жити на відсотки» висловили думку , що у криптовалюту можна та варто вкладатися, але робити це невеликими сумами, проте постійно.

До речі, Ілон Маск є одним із найпалкіших прихильників криптовалюти, яку створили як жарт — Dogecoin. Скільки мільярдер інвестував у цифрову монету невідомо. Також він інвестує у дві найпопулярніші криптовалюти світу Ethereum та Bitcoin. Але найкраще, на його думку, купувати будинки або акції успішних компаній. У що інвестують інші найбагатші люди світу: Безос, Цукерберг, Еллісон і Арно — розповідаємо в новій статті:

Відкриття неба України для авіаперельотів. Державна авіаційна служба України у коментарі Reuters Державна авіаційна служба України у коментарі Reuters зазначила , що розглядає можливість поетапного і часткового відкриття повітряного простору для цивільної авіації «за умови оцінки ризиків та їх зниження до прийнятного рівня і впровадження додаткових заходів безпеки». Однак жодних конкретних термінів не було названо.

Відмітимо, що Держдепартамент США змінив рекомендації для американських громадян щодо подорожей в Україну, знизивши рівень ризику з четвертого (не подорожувати) до третього рівня (обміркуйте свою подорож) одразу для дев’яти українських областей.

Заборгованість по зарплаті. На сайті ФПУ На сайті ФПУ оприлюднили для обговорення проєкт закону, який зобов’язує роботодавців інформувати про заборгованість із зарплати, якщо вона перевищує 30 днів. Мета — звузити коло суб’єктів, які подають звітність, і забезпечити більш оперативне реагування на порушення трудових прав.

Додамо, що Finance.ua підготував актуальну добірку вакансій для пошукачів у фінансовому секторі (МФО) у листопаді 2024 року.

Голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов також заявив , що Україна зацікавлена в поверненні людей, які виїхали з країни. Він додав, що сьогодні всі конкурують за робочу силу, за інтелект, за технології, за ноу-хау, і тільки люди можуть це дати.

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