День фінансів: оновлена банкнота 20 грн та продаж 2 державних банків — Finance.ua

День фінансів: оновлена банкнота 20 грн та продаж 2 державних банків

Четвер, 21 серпня. Уряд пропонує запровадити кримінальну відповідальність для військовозобов’язаних за втечу за кордон, а ВР ухвалила новий закон «Про професійну освіту».

Інфографіки змін

за якими Україна нарощує експорт. Редакція Finance.ua продовжує показувати до Дня Незалежності, який шлях пройшла наша країна за ці 34 роки. Сьогодні ділимося з вами даними про три продукти,

В Україні готують до продажу два державні банки.

Рада з фінансової стабільності ухвалила рішення щодо впливу продажу пакетів акцій двох банків державного сектору. Для цього планується підготувати до продажу акції, які належать державі в капіталі двох системно важливих банків — АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк».

Оновлена банкнота 20 гривень.

Національний банк України з 21 серпня 2025 року вводить у обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень. У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 20 гривень розміщено патріотичне гасло: «Слава Україні! Героям Слава!»

Верховна Рада обмежила доступ до Реєстру нерухомості.

Як розповіла народна депутатка Ірина Геращенко, документ передбачає тимчасове обмеження доступу до частини публічних даних, що стосуються підприємств ВПК, яке діятиме на період воєнного стану та рік після його завершення. Ідеться про підприємства, що виробляють або постачають озброєння, техніку, боєприпаси, системи зв’язку, БПЛА.

ВР затвердила спецрежим Defence City.

Верховна Рада ухвалила ключові законопроєкти про Defence City — спеціальний правовий режим для підтримки українських підприємств оборонно-промислового комплексу.

Доходи найприбутковіших IT-компаній.

За перше півріччя 2025 року ТОП найбільших українських IT-компанії досягли понад половини свого виторгу, що був у 2024 році. А чистий прибуток цих компаній подекуди вже перевищив торішні показники. Такі висновки ми зробили на основі даних із системи YC.Market.

Умова для отримання громадянства США.

Служба громадянства та імміграції США (USCIS) за адміністрації Дональда Трампа змінила підхід до оцінки іммігрантів, які претендують на американське громадянство. Тепер буде враховуватися не лише відсутність правопорушень, а й позитивні якості заявників.

При цьому на світовому ринку долар США почав знижуватися.

Норвегія знайшла велике родовище нафти.

Норвезький оператор нафтових родовищ Aker BP та його партнери повідомили про значне нафтове відкриття, яке додасть значні нові ресурси до їхнього родовища Yggdrasil у Північному морі.

Електронна чергп до ТЦК.

Кабінет Міністрів затвердив порядок використання електронної черги для відвідування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це рішення є одним з кроків до створення електронної системи е-ТЦК. Її мета — спростити доступ громадян до послуг, пов’язаних із військовим обліком.

