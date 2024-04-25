День фінансів: облікова ставка, пенсії за кордоном, легалізовані домашні працівники — Finance.ua

День фінансів: облікова ставка, пенсії за кордоном, легалізовані домашні працівники Сьогодні 17:35

У четвер, 25 квітня, Верховна Рада ухвалила такі рішення:

Закон щодо нарахування пенсій українцям, які працювали за кордоном. Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9453 про пропорційне обчислення страхового стажу для осіб, які працювали за межами України. Ухвалений законопроєкт № 9453 вирішує ці, і низку інших суттєвих проблем у сфері пенсійного Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9453 про пропорційне обчислення страхового стажу для осіб, які працювали за межами України. Ухвалений законопроєкт № 9453 вирішує ці, і низку інших суттєвих проблем у сфері пенсійного забезпечення

Проект закону про врегулювання праці домашніх працівників. Верховна Рада ухвалила в другому читанні проект закону про врегулювання праці домашніх працівників.Про це . Верховна Рада ухвалила в другому читанні проект закону про врегулювання праці домашніх працівників.Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Кар'єра в державному секторі: 10 цікавих вакансій

Щодо облікової ставки. Правління Національного банку Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5%із 26 квітня 2024 року.

НБУ впровадив фото- та відеофіксацію порушень під час віддалених перевірок. Національний банк оновив Національний банк оновив порядок здійснення безвиїзного нагляду, виїзних перевірок банків та небанківських установ з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства.

У Нацбанку назвали суму, яку цьогоріч розраховують отримати від партнерів.

Як зросли обсяги касових оборотів банків у 1 кв. 2024 року.

НБУ анонсував низку кроків валютної лібералізації найближчими тижнями.

Зміцнення гривні. Долар не тішить українців своєю ціною останнім часом, але експертка вважає, що цього тижня можна очікувати на помірне зміцнення гривні. Згідно з Долар не тішить українців своєю ціною останнім часом, але експертка вважає, що цього тижня можна очікувати на помірне зміцнення гривні. Згідно з прогнозом директора департаменту казначейських операцій Unex Bank Анни Золотько, протягом 25−28 квітня показники на готівковому ринку коливатимуться в межах 39,5−40,3 гривні.

Експерт назвав причини зростання попиту на валюту.

📃 В новій статті ми вивчили, як змінився ринок банківських депозитів за цей час. Що впливало на настрої клієнтів банків?

Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном. Уряд Уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років. Тепер ці документи вони зможуть отримати лише у територіальному органі чи територіальному підрозділі міграційної служби.

Чи з’являться ТЦК за кордоном та чи будуть вони вручати повістки: відповідь Міноборони.

Польща передала Україні допомоги на 9 мільярдів доларів. За два роки російської агресії проти України Польща передала Україні 44 пакети допомоги на загальну суму майже 9 млрд доларів.Про це під час виступу в Сеймі Польщі про пріоритети зовнішньої політики Польщі на 2024 рік За два роки російської агресії проти України Польща передала Україні 44 пакети допомоги на загальну суму майже 9 млрд доларів.Про це під час виступу в Сеймі Польщі про пріоритети зовнішньої політики Польщі на 2024 рік заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Пентагон надав першу військову допомогу Україні на $1 млрд за новим законом.

Італія укладе з ЮНЕСКО нову угоду щодо відбудови Одеси та її кафедрального собору.

🧐До речі, визначено теми інвестиційної конференції Invest Talk Summit 2024, яка відбудеться у Києві вже у травні. На учасників заходу чекають інсайди щодо інвестиційних стратегій, які працюють зараз в Україні та у світі, а ще — багато корисної та важливої інформації.

Взяти участь можна як офлайн, так і онлайн. До того ж всі, хто придбає квитки, автоматично стають учасниками розіграшу призів, який відбудеться під час Invest Talk Summit.

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