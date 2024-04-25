Італія укладе з ЮНЕСКО нову угоду щодо відбудови Одеси та її кафедрального собору — Finance.ua

Італія укладе з ЮНЕСКО нову угоду щодо відбудови Одеси та її кафедрального собору Сьогодні 12:29 — Казна та Політика

Наступного місяця Італія підпише нову угоду із ЮНЕСКО та Україною щодо відбудови Одеси та її кафедрального собору, пошкодженого російським обстрілом влітку минулого року.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, пише Укрінформ з посиланням на Reuters

«15 травня у Римі ми підпишемо угоду із Києвом та ЮНЕСКО щодо реконструкції Одеси та її кафедрального собору», — сказав Таяні, не уточнивши деталі угоди.

Він додав, що пріоритетом для Італії залишається також підтримка енергетичної системи України. «Як головуюча у G7 держава ми продовжуємо працювати над встановленням справедливого миру», — зазначив міністр.

Reuters нагадує, що в лютому Італія та ЮНЕСКО вже уклали у Києві угоду щодо виділення 500 млн євро на відновлення даху Спасо-Преображенського собору в Одесі.

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