У Нацбанку назвали суму, яку цьогоріч розраховують отримати від партнерів — Finance.ua

У Нацбанку назвали суму, яку цьогоріч розраховують отримати від партнерів Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

У Нацбанку назвали суму, яку цьогоріч розраховують отримати від партнерів

Україна у поточному році може розраховувати на $38 млрд зовнішньої фінансової підтримки.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.

«Як і очікувалося, у березні від міжнародних партнерів надійшло близько 9 млрд дол. США, що дало змогу наростити міжнародні резерви до майже 44 млрд дол. США», — заявив Пишний.

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Крім того, упродовж останніх днів Україна отримала позитивні новини зі США про схвалення пакета військової та фінансової допомоги.

Також надійшов черговий транш від ЄС у розмірі 1,5 млрд євро.

«Ураховуючи це, Україна може розраховувати на 38 млрд дол. США зовнішньої бюджетної допомоги цього року», — наголосив голова НБУ.

Він додав, що триває реалізація заходів з посилення спроможності України до самозабезпечення.

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«Уряд зміцнює власну ресурсну базу та нарощує залучення на внутрішньому ринку. Зі свого боку НБУ удосконалює заходи валютного контролю. Разом із налагодженням ритмічності зовнішньої допомоги це дасть змогу профінансувати заплановані видатки бюджету та підтримувати контрольовану ситуацію на валютному ринку», — зазначив Пишний.

Збереження міжнародної фінансової підтримки та заходи з посилення стійкості державних фінансів дадуть змогу й надалі забезпечувати макрофінансову стабільність, необхідну для сталого відновлення економіки.

Довідка Finance.ua:

президент США Джо Байден підписав законопроект, який передбачає виділення коштів на допомогу Україні. З 60,84 млрд дол., призначених Україні, приблизно 23 млрд підуть на поповнення запасів американської зброї, понад 11 млрд — на фінансування поточних військових операцій США в Україні та ще майже 14 млрд — на закупівлю озброєння та оборонної продукції;

Україна отримала транш від ЄС обсягом 1,5 млрд євро 24 квітня. Україна може отримати наступний транш на 1,89 млрд євро вже в червні 2024 року.



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