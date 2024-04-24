Єврокомісія виділила Україні новий транш на 1,5 млрд євро — Finance.ua

Єврокомісія виділила Україні новий транш на 1,5 млрд євро Сьогодні 14:37 — Казна та Політика

Єврокомісія виділила Україні новий транш на 1,5 млрд євро

Європейська комісія у середу, 24 квітня, оголосила про виділення Україні траншу у 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

«ЄС виділив Україні другий транш фінансування за програмою Ukraine Facility. Це 1,5 млрд євро, які спрямуємо на покриття найважливіших бюджетних видатків. Дякую Єврокомісії за позитиву оцінку виконання п’яти індикаторів, що є передумовою для виділення коштів», — написав Шмигаль.

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Він додав, що Україна розраховує на швидке виділення третього траншу обсягом 1,89 млрд євро.

«Загалом цього року очікуємо в межах програми Ukraine Facility 16 млрд євро», — додав прем'єр.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter (X) написала , що ці кошти життєво важливі для підтримки функціонування державної служби в Україні, в той час як країна бореться з російською агресією.

«Україна несе на своїх плечах важкий тягар для всіх нас. Сьогодні ми виділяємо додаткові 1,5 млрд євро в рамках 50-мільярдної програми Ukraine Facility», — зазначила вона.

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Як повідомила пресслужба Єврокомісії, виділення коштів відбулося за позитивною оцінкою узгоджених політичних умов, пов’язаних із реформами в галузі судової системи, боротьби з відмиванням грошей, управління державними фінансами, бізнес-середовища та сільського господарства, а також вимог до звітності для забезпечення прозорого та ефективного використання коштів.

Довідка Finance.ua:

на початку 2024 року Євросоюз ухвалив рішення щодо надання Україні пакету допомоги у розмірі 50 мільярдів євро;

кошти виділятимуться у рамках програми Ukraine Facility до 2027 року;

ця програма передбачає надання Україні як грантів, так і кредитів.Україна має виконувати низку умов для отримання фінансової допомоги від ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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