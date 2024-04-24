У Мінекономіки анонсували наступний транш Україні від ЄС — Finance.ua

У Мінекономіки анонсували наступний транш Україні від ЄС Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

У Мінекономіки анонсували наступний транш Україні від ЄС

Україна може отримати транш від Єврокомісії на 1,89 млрд євро в червні 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

«Відповідно до графіка платежів за програмою, запропонованого країнам-членам Європейською Комісією, всього у 2024 році державний бюджет має отримати 16 млрд євро фінансової підтримки від Європейського Союзу», — сказано в повідомленні.

Україна успішно здійснила 5 індикаторів: У Мінекономіки нагадали, що Україна отримала транш обсягом 1,5 млрд євро 24 квітня. Так,

Ухвалення Національної стратегії доходів на 2024−2030 рр. Ухвалення змін у законі «Про прокуратуру» та у законах про посилення самостійності Спеціальної антикорупційної прокуратури. Додаткові заходи з запобігання та протидії незаконним доходам та фінансування тероризму. Заходи щодо підтримки впровадження індустріальних парків як інструменту залучення інвестицій на деокуповані території. Приведення у відповідність Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

«В рамках програми Україна отримала вже 6 млрд євро у березні та квітні цього року. Коли План для Ukraine Facility буде затверджено у ЄС, ми отримаємо наступний платіж обсягом 1,89 млрд євро попереднього фінансування у червні, а також 4,11 млрд євро та 4 млрд євро в рамках програми у вересні та листопаді», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона додала, що Європейська Комісія запропонувала державам-членам ЄС затвердити відповідний графік платежів в рамках Ukraine Facility. Зокрема запропонований графік передбачає 1,89 млрд євро попереднього фінансування, яке буде надано після остаточного затвердження Плану. Надалі фінансування за програмою здійснюватиметься щоквартально за виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility.

Так, за попереднім розрахунком Україна має отримати:

у 2024 році - 16 млрд євро;

у 2025 році - 12,5 млрд євро;

у 2026 році - 7,25 млрд євро;

1,2 млрд євро у 2027 році;

1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.

Довідка Finance.ua:

У лютому 2024 року Європейський парламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Відповідно до затвердженого регламенту, програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року та передбачатиме три складові:

Пряма підтримка державного бюджету — 38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів. Спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах — 6,97 млрд євро. Технічна підтримка у здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, включно з отриманими раніше — 4,76 млрд євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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