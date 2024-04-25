Зміцнення гривні: як зміниться курс долара цього тижня — Finance.ua

Зміцнення гривні: як зміниться курс долара цього тижня Сьогодні 12:03 — Валюта

Зміцнення гривні: як зміниться курс долара цього тижня

Долар не тішить українців своєю ціною останнім часом, але експертка вважає, що цього тижня можна очікувати на помірне зміцнення гривні.

Згідно з прогнозом директора департаменту казначейських операцій Unex Bank Анни Золотько, протягом 25−28 квітня показники на готівковому ринку коливатимуться в межах 39,5−40,3 гривні. Сповільнення росту курсу долара спричинено зростанням пропозиції з боку учасників ринку, які відкладали продажу валюти, чекаючи на здорожчання долара.

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«Я розраховую на помірне зміцнення гривні цього тижня. На мою думку, вартість долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 39,5 — 40,3 гривні», — каже Золотько.

На цьому тижні комітет з монетарної політики ухвалить рішення щодо облікової ставки, яку, за прогнозами, буде знижено на 0,5% через сповільнення споживчої інфляції до 3,2%.

Золотько пояснює, що ця зміна не матиме значного впливу на валютний ринок, але глибше зниження ставок може тимчасово тиснути на гривню.

У четвер, 25 квітня, середній курс долара в українських банках становить 39,40 грн (купівля) та 39,86 (продаж). Готівковий курс — 39,75 (купівля) та 39,85 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,47 грн.

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