Зміцнення гривні: як зміниться курс долара цього тижня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зміцнення гривні: як зміниться курс долара цього тижня

Валюта
30
Зміцнення гривні: як зміниться курс долара цього тижня
Зміцнення гривні: як зміниться курс долара цього тижня
Долар не тішить українців своєю ціною останнім часом, але експертка вважає, що цього тижня можна очікувати на помірне зміцнення гривні.
Згідно з прогнозом директора департаменту казначейських операцій Unex Bank Анни Золотько, протягом 25−28 квітня показники на готівковому ринку коливатимуться в межах 39,5−40,3 гривні. Сповільнення росту курсу долара спричинено зростанням пропозиції з боку учасників ринку, які відкладали продажу валюти, чекаючи на здорожчання долара.
Читайте також
«Я розраховую на помірне зміцнення гривні цього тижня. На мою думку, вартість долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 39,5 — 40,3 гривні», — каже Золотько.
На цьому тижні комітет з монетарної політики ухвалить рішення щодо облікової ставки, яку, за прогнозами, буде знижено на 0,5% через сповільнення споживчої інфляції до 3,2%.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют в Україні 💶

Золотько пояснює, що ця зміна не матиме значного впливу на валютний ринок, але глибше зниження ставок може тимчасово тиснути на гривню.
У четвер, 25 квітня, середній курс долара в українських банках становить 39,40 грн (купівля) та 39,86 (продаж). Готівковий курс — 39,75 (купівля) та 39,85 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,47 грн.
Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

Підписатися на розсилку💸

За матеріалами:
Телеграф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.