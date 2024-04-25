Рада прийняла закон щодо нарахування пенсій українцям, які працювали за кордоном — Finance.ua

Рада прийняла закон щодо нарахування пенсій українцям, які працювали за кордоном Сьогодні 15:01 — Казна та Політика

Рада прийняла закон щодо нарахування пенсій українцям, які працювали за кордоном

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9453 про пропорційне обчислення страхового стажу для осіб, які працювали за межами України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

У чому проблема

Після широкомасштабного вторгнення рф Україна розірвала дипломатичні відносини з країною-агресором. Контакти та документообіг між державними установами були припинені, а обмін документами, які засвідчують тривалість трудового стажу та суми заробітку — неможливий.

Як наслідок, українці, які переїхали до України з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей, не могли виконати вимогу діючого до сьогодні вимогу закону — підтвердити, що вони не отримують пенсію від пенсійних органів рф, і відповідно, отримати призначення пенсії в Україні.

Крім того, рф і Україна вийшли з Угоди між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення. У зв’язку з цим українці, які частину свого професійного життя працювали в рф, білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, втратили можливість включати періоди такої роботи в свій страховий стаж в Україні. Це, в свою чергу, призводило до зменшення їхніх пенсійних прав, і, відповідно, розмірів пенсії (або взагалі позбавляло права на призначення пенсії).

Що зміниться

Ухвалений законопроєкт № 9453 вирішує ці, і низку інших суттєвих проблем у сфері пенсійного забезпечення.

1. Спрощується механізм відновлення виплати пенсій для кримчан. Скасовано вимогу отримання інформації від Пенсійного фонду рф.

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Відтепер людині, яка переїхала з Криму, достатньо подати заяву, в якій зазначити, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає її отримувати в України. Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу (якщо вона є на руках). Жодних підтверджень від Пенсійного фонду країни-агресора не потрібно.

2. Для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення.

Тобто людина, після повернення з-за кордону, наприклад з Італії, матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років. Для цього необхідно буде надати Пенсійному Фонду документ, що підтверджує роботу за межами України.

«Для визначення розміру пенсії будуть враховуватись лише внески / ЄСВ, сплачені в Україні (т.зв. „пропорційний“ принцип нарахування пенсії). Тобто розмір призначеної пенсії залежатиме від кількості сплачених в Україні страхових внесків (чим більше розмір внесків, — тим більша пенсія) та стажу роботи, який людина напрацювала до 1 січня 2024 року, а час виходу на пенсію враховуватиме роботу як в Україні, так і за кордоном», — пояснили в Мінсоцполітики.

3. До страхового стажу при призначенні пенсії в Україні не зараховуватиметься робота на країну-агресора після 2014 року.

Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади.

Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні налічувалось 10,2 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсій наразі 5743 грн. 12,06% із загальної кількості пенсіонерів отримують виплати понад 10 000 грн.

За даними ПФУ, найбільші виплати отримають у Києві - 7 848 грн. Друге місце посідає Рівненська область — 7 205 гривень. У першу п’ятірку за розміром пенсії увійшли Донецька (7 017 гривень), Луганська (6 525 гривень) та Дніпропетровська області (6 333 гривні). Найменші пенсії у Тернопільській області — 4 400 гривень; Чернівецькій — 4 598 гривень; Закарпатській — 4 616 гривень.

Довідка Finance.ua:

у той час як у березні 2024 року Пенсійний фонд проіндексував пенсії майже 10 мільйонам громадян України, є багато категорій пенсіонерів, у яких виплати не зросли;

американці в своїй більшості вважають, що їм потрібно приблизно 1,46 млн доларів (57 млн грн), щоб комфортно вийти на пенсію. Це на 53% більше середньої цифри, яку вони називали в 2020 році.



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