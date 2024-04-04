Більше мільйона доларів: американці розповіли, скільки грошей їм потрібно для комфортної пенсії — Finance.ua

Більше мільйона доларів: американці розповіли, скільки грошей їм потрібно для комфортної пенсії Сьогодні 18:00 — Світ

Більше мільйона доларів: американці розповіли, скільки грошей їм потрібно для комфортної пенсії

Американці в своїй більшості вважають, що їм потрібно приблизно 1,46 млн доларів (57 млн грн), щоб комфортно вийти на пенсію. Це на 53% більше середньої цифри, яку вони називали в 2020 році.

йдеться в матеріалі Про це свідчать результати опитування Northwestern Mutual. Але більшість людей далекі від досягнення цієї мети, і дослідження показало, що середня сума, що зберігається на пенсійному рахунку сьогодні, становить лише 88 400 доларів,йдеться в матеріалі CBS

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Це означає, що типовий працівник має розрив у розмірі 1,37 мільйона доларів між їхніми фактичними заощадженнями та їхніми пенсійними прагненнями.

Через вплив інфляції та інших фінансових тисків американці сьогодні вважають, що їм потрібно більше відкладати гроші на свої «золоті роки» порівняно з 2020 роком. Тоді типові працівники озвучили суму в 951 000 доларів (37 184 100 грн) заощаджень, сказала Адіті Джавері Гохале, головна стратегічна директорка Northwestern Mutual, CBS MoneyWatch.

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Але, додала вона, багато працівників також очікують жити довше і проводити більше часу на пенсії, що також може пояснити, чому люди вважають, що їм потрібні більші суми. Так, працівники покоління Z хочуть вийти на пенсію в 60 років, і майже 1 з 3 вважає, що вони доживуть до 100 років, а це означає, що їм потрібно буде фінансувати 40-річну пенсію, показало дослідження.

«Чарівне число знаходиться на постійному максимумі - воно на 50% вище, ніж було до пандемії, — сказала Гохале. — Вартість життя в цілому, чи то в реальності, чи в сприйнятті, здається, зараз дорожча, ніж це було раніше».

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І все більше американців стурбовані соціальним забезпеченням, враховуючи, що резерви цільового фонду програми мають бути вичерпані в 2033 році, що призведе до скорочення виплат, якщо програма не буде підкріплена до цього часу.

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