День фінансів: новий закон про «автоцивілку», спрощення оформлення паспортів, ціни на оренду житла — Finance.ua

День фінансів: новий закон про «автоцивілку», спрощення оформлення паспортів, ціни на оренду житла Сьогодні 17:50

Середа, 19 червня. Як зміниться ринок автострахування та які послуги не можна отримати без військового квитка.

Новий закон про «автоцивілку». У Національному банку У Національному банку повідомили , що закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» забезпечить подальший розвиток цього сегменту ринку та наблизить його функціонування до стандартів ЄС. Закон передбачає річний перехідний період для приведення МТСБУ своєї діяльності у відповідність до нових вимог.

Спрощення оформлення паспортів. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує отримання адміністративних послуг, таких як оформлення паспортів, для громадян України, які знаходяться за кордоном.

Звіт НБУ про фінстабільність. Частка кредитів у витратах українців зросла до історичного максимуму. Частка кредитів у витратах українців зросла до історичного максимуму. Згідно зі звітом Нацбанку , оцінки макроекономічного ризику та ризику капіталу зросли на бал за шкалою від 0 до 10 через розширення дефіциту рахунка поточних операцій платіжного балансу та нових вимог до капіталу відповідно.

частка кредитів у витратах українців зросла до історичного максимуму. Стійкий попит на споживчі позики і надалі зберігатиметься. Також, за даними НБУ,зросла до історичного максимуму. Стійкий попит на споживчі позики і надалі зберігатиметься.

дефіцит валюти. НБУ й надалі залишається ключовим учасником ринку, а його інтервенції — основним балансуючим механізмом. Крім того, в Україні зберігається помітний. НБУ й надалі залишається ключовим учасником ринку, а його інтервенції — основним балансуючим механізмом.

ФОПи в «клубі білого бізнесу». Дві категорії ФОПів можуть стати учасниками так званого клубу білого бізнесу. ФОПам на загальній системі оподаткування, щоб долучитися до «клубу», Дві категорії ФОПів можуть стати учасниками так званого клубу білого бізнесу. ФОПам на загальній системі оподаткування, щоб долучитися до «клубу», потрібно виконати три вимоги

Програму «5−7−9» розширили. Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів розширив сферу дії кредитної програми «5−7−9». Тепер доступні кредити можна буде отримати на будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок.

Іноземні компанії в росії. Як Як свідчать результати дослідження YouControl, 16 533 компанії з іноземними учасниками зі 143 країн було зареєстровано в росії за майже два з половиною роки повномасштабної війни. Найбільшими інвесторами в російську економіку стали фізичні та юридичні особи з білорусі та Китаю.

Військовий квиток і адмінпослуги. Міністр юстиції Денис Малюська Міністр юстиції Денис Малюська назвав фейками повідомлення про перелік конкретних державних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа. Неправдивими він також назвав повідомлення про те, що без військового квитка не надаватиметься міжнародна правова допомога.

Законопроєкти про економічне бронювання. Верховній Раді запропонували на розгляд вже три законопроєкти про економічне бронювання. Група народних депутатів з різних фракцій зареєстрували законопроєкти № 11 331−1 та № 11 331−2. Перший законопроєкт — № 11 331 — було подано 11 червня. Чим вони відрізняються — Верховній Раді запропонували на розгляд вже три законопроєкти про економічне бронювання. Група народних депутатів з різних фракцій зареєстрували законопроєкти № 11 331−1 та № 11 331−2. Перший законопроєкт — № 11 331 — було подано 11 червня. Чим вони відрізняються — розповідаємо тут

Проєкт бюджету ЄС. 19 червня Європейська комісія 19 червня Європейська комісія подала на затвердження проєкт бюджету Євросоюзу на 2025 рік, який становить 199,7 млрд євро. Для України в проєкті бюджету передбачено 10,9 мільярда євро позик у рамках програми Ukraine Facility, а також 4,3 млрд євро грантів.

Водночас Угорщина озвучила цілі свого головування в Європейському союзі. Будапешт не вважає Україну чи війну своїм пріоритетом.

Ціни на оренду житла. За За прогнозами експертів, влітку ціни на оренду житла в Україні через пришвидшення темпів інфляції та підвищення курсу долара збільшаться приблизно на 20%. Що на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Додамо, що зміна сезонів невідворотно впливає на сектор нерухомості, адже з приходом літа вже традиційно суттєво підвищуються ціни на оренду житла. У новій статті розповімо про ціни на оренду житла в різних регіонах України:

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