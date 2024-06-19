Угорщина назвала пріоритети головування в Євросоюзі: України серед них немає — Finance.ua

Угорщина назвала пріоритети головування в Євросоюзі: України серед них немає Сьогодні 12:17

Угорщина озвучила цілі свого головування в Європейському союзі. Будапешт не вважає Україну чи війну своїм пріоритетом.

Про це повідомляє DW.

Представник Угорщини в ЄС Балінт Одор на брифінгу заявив, що Угорщина як голова Ради ЄС хоче «збалансувати» процеси розширення Євросоюзу, маючи на увазі сприяння інтеграційному процесу країн Західних Балкан. За його словами, Будапешт хоче протягом півроку провести саміт ЄС-Західні Балкани.

На питання про те, що очікувати щодо росії та допомоги Україні, він зазначив, що Угорщина «уважно стежитиме за розвитком подій і включатиме до порядку денного всі необхідні аспекти в міру необхідності».

Загалом про підтримку України представник Угорщини в ЄС нічого не сказав. Але він назвав пріоритетами головування конкурентоспроможність Євросоюзу, економічні відносини з третіми країнами, полегшення адміністративного тягаря, оборонна політика, співпраця у сфері закупівель озброєнь.

Слоганом головування Угорщина обрала «Повернемо Європі колишню велич» або «Зробимо Європу знову великою». Ці слогани подібні до слоганів передвиборної кампанії експрезидента США Дональда Трампа. Варто додати, що у 2016 році угорський прем’єр Віктор Орбан був єдиним лідером в ЄС, який висловився на підтримку Трампа.

Ставлення Угорщини до України

Угорщина не підтримує шлях України до ЄС та НАТО. Часто Будапешт блокує рішення щодо підтримки України, а також санкції проти росії. Крім того, Угорщина продовжує економічну співпрацю з рф.

Також Будапешт нещодавно переглянув своє членство в НАТО. Угорщина домовилася з НАТО, що не буде надавати допомогу Україні, але і не буде блокувати її.

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