За 2 роки в росії відкрилося понад 16 тис. компанії з іноземними учасниками: хто інвестує (інфографіка) — Finance.ua

За 2 роки в росії відкрилося понад 16 тис. компанії з іноземними учасниками: хто інвестує (інфографіка) Сьогодні 17:11

16 533 компанії з іноземними учасниками зі 143 країн було зареєстровано в росії за майже два з половиною роки повномасштабної війни.

Про це пише YouControl

Внески в статутні капітали компаній за цей період становлять понад 240 млрд рублів або майже 2,7 млрд доларів.

Найбільшими інвесторами в російську економіку стали фізичні та юридичні особи з білорусі та Китаю. Аналітики R&D центру YouControl проаналізували дані ЕГРЮЛ та визначили десятку компаній з іноземними учасниками за розміром статутного капіталу.

З 24 лютого до 31 грудня 2022 року включно в росії зареєструвалася 5541 юрособа, за 2023 рік — 7735, за 5 місяців 2024-го — 3257 юросіб з іноземними учасниками.

Лідерами серед регіонів рф за кількістю зареєстрованих компаній з іноземним капіталом стала Москва (8771) та Московська область (1231), що сукупно складає понад 60% від кількості досліджуваних підприємств.

Близько 10% (1628) зареєстровані в Смоленській області, що межує із республікою білорусь, учасниками цих компаній є переважно громадяни білорусі. Місцем реєстрації майже 6% новостворених фірм (960) став Санкт-Петербург.

Половина з досліджуваних компаній — 8598 юросіб працюють у торговій сфері, 1950 фірм задіяні у будівництві. Ще 1058 російських компаній з іноземними учасниками надають адміністративні та супутні додаткові послуги. Переробною промисловістю займаються 1048 фірм з проаналізованого переліку.

Хто в світі інвестує в економіку росії

Учасниками 16 533 новостворених російських компаній з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну стали фізичні та юридичні особи зі 143 країн світу.

У деяких підприємствах учасниками були юридичні особи та/або фізичні особи з різних країн одночасно. Учасниками 5131 компанії стали представники республіки білорусь. Співвласниками трохи більше ніж 22% компаній (3763) стали громадяни Китаю та китайські юридичні особи.

Також активно брали участь у створені російських компаній фізичні та юридичні особи з Киргизстану (1695), Казахстану (1063) та Узбекистану (889). Понад 1000 фірм зареєстровано за участі представників із Туреччини (519) та Вірменії (542).

Інвесторів з європейських країн менше, але, на жаль, вони є і їх понад 700.

Зокрема, 120 підприємств із представниками з Молдови, 88 — з Латвії, 87 — з Німеччини, 73 — з Італії та 73 — із Сербії. Учасниками близько 200 російських компаній стали переважно юридичні особи з офшорних зон.

Найбільше з Кіпру — 120 компаній.

Висновки

Сума податків, сплачених усіма іноземними компаніями, які працюють у росії, у 2022−2023 роках може становити 20 мільярдів доларів на рік, згідно з новим які працюють у росії, у 2022−2023 роках може становити, згідно з новим звітом міжнародної коаліції громадянського суспільства B4Ukraine.

Для зниження санкційного тиску росія, ймовірно, розвиває власні спеціальні адміністративні райони, куди переводять компанії з іноземних офшорних юрисдикцій. Але водночас це свідчить про те, що росіяни досі мають активи, зареєстровані за кордоном, які так і не були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення.

Також на наявність зареєстрованих іноземних активів у представників із рф вказують публікації російських ЗМІ, що пов’язують іноземних учасників компаній із громадянами російської федерації.

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