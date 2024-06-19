НБУ зафіксував зростання макроекономічного ризику та ризику капіталу у звіті про фінстабільність — Finance.ua
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НБУ зафіксував зростання макроекономічного ризику та ризику капіталу у звіті про фінстабільність

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НБУ зафіксував зростання макроекономічного ризику та ризику капіталу у звіті про фінстабільність
НБУ зафіксував зростання макроекономічного ризику та ризику капіталу у звіті про фінстабільність
Оцінки макроекономічного ризику та ризику капіталу зросли на бал за шкалою від 0 до 10 через розширення дефіциту рахунка поточних операцій платіжного балансу та нових вимог до капіталу відповідно, випливає з оприлюдненого в середу Звіту про фінансову стабільність Національного банку України (НБУ).
Згідно з ним, серед інших чинників, що вплинули на збільшення макроекономічного ризику з 7 до 8 балів, стало сповільнення відновлення економіки через руйнування в енергетичному секторі та все ще високе співвідношення дефіциту держбюджету та зовнішнього і державного боргів до ВВП.
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«Значна міжнародна фінансова підтримка послаблює ці ризики», — наголосив регулятор.
Щодо ризику капіталу, який зріс із 5 до 6 балів, зазначено, що його посилення пов’язане зі зниженням показників достатності капіталу банків, через посилення вимог до капіталу, зокрема врахування повного обсягу операційного ризику.
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«Водночас запас капіталу сектору залишається значним завдяки високій прибутковості та обмеженням на його розподіл. Тому ризик капіталу залишається середнім», — зазначається у звіті.
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Кредитний ризик і для фізосіб (4), і для корпорацій (5) не змінилися, як і валютний ризик (4), ризик ліквідності системи (2), а також ризик прибутковості (1).
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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