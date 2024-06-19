Помітний дефіцит валюти в Україні зберігається, — НБУ Сьогодні 12:04 — Валюта

Помітний дефіцит валюти в Україні зберігається, — НБУ

Національний банк залишається основним учасником валютного ринку, компенсуючи з резервів дефіцит валюти.

Про це повідомляється в « Звіті про фінансову стабільність » НБУ за червень 2024 року.

Читайте також Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів для підтримки курсу гривні до $900 млн

Як зазначається у звіті, із жовтня 2023 року НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу, що супроводжувалося низкою валютних послаблень. Разом ці рішення дещо пожвавили ринок та збільшили його ліквідність.

«Однак помітний дефіцит валюти зберігається. НБУ й надалі залишається ключовим учасником ринку, а його інтервенції — основним балансуючим механізмом. НБУ й надалі компенсуватиме структурний дефіцит валюти на ринку», — йдеться у звіті.

Читайте також Фінансові аналітики спрогнозували курс долара до гривні на рік

Водночас подальше надходження міжнародної допомоги та накопичений обсяг міжнародних резервів надають Національному банку необхідний запас міцності, щоб зберігати активну присутність на валютному ринку та мінімізувати надмірну його волатильність, додали в НБУ.

За даними центробанку, прибуток банків від купівлі-продажу валюти скоротився на третину в річному обчисленні внаслідок звуження курсових спредів. Його частка в операційному доході банків скоротилася до довоєнного рівня — близько 5%.

Читайте також У Нацбанку назвали причини зростання курсу долара останнім часом

НБУ з жовтня 2023 року перейшов до режиму «керованої гнучкості» курсу та контролює ситуацію на міжбанківському ринку, знижуючи або підвищуючи курс інтервенцій. З початку року НБУ продав на міжбанку 12,7 млрд доларів. Ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги Україні. Банки продають валюту населенню з комісією, тому готівковий курс трохи вищий за курс міжбанку.

Довідка Finance.ua:

У травні населення купило валюти на 971,5 млн доларів більше, ніж продало, що стало рекордним показником з початку поточного року. На готівковому валютному ринку в травні чиста купівля валюти населенням перевищила продаж.

Курс долара останнім часом зростав через збільшення структурного дефіциту на ринку. Національний банк має достатньо резервів, щоб тримати курс в певних межах. Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій: «Ми моніторимо, контролюємо ситуацію. Ситуація на ринку є контрольованою. У нас є достатній рівень резервів. Курс може коливатися як в сторону ревальвації, так і девальвації. НБУ буде активним гравцем, і ми будемо зважувати структурні дисбаланси».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.