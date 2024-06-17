Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів для підтримки курсу гривні до $900 млн — Finance.ua

Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів для підтримки курсу гривні до $900 млн
Чистий продаж доларів Національним банком для підтримки курсу гривні за тиждень з 10 до 14 червня збільшився до $898 млн з $694,7 млн тижнем раніше.
При цьому НБУ минулого тижня купив на міжбанківському ринку лише $0,18 млн, згідно з даними на сайті регулятора.
Більше валюти Нацбанк від початку року продавав лише за тиждень 27−31 травня, коли чистий продаж валюти з резервів перевищив $1,08 млрд.
Загалом від початку року Нацбанк продав із резервів $12,89 млрд, а купив — $0,12 млрд.
Попри інтервенції Нацбанку, курс гривні минулого тижня впав до нового історичного мінімуму щодо долара США та євро.
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