Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів для підтримки курсу гривні до $900 млн — Finance.ua

Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів для підтримки курсу гривні до $900 млн Сьогодні 15:44 — Валюта

Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів для підтримки курсу гривні до $900 млн

Чистий продаж доларів Національним банком для підтримки курсу гривні за тиждень з 10 до 14 червня збільшився до $898 млн з $694,7 млн тижнем раніше.

При цьому НБУ минулого тижня купив на міжбанківському ринку лише $0,18 млн, згідно з даними на сайті регулятора.

Більше валюти Нацбанк від початку року продавав лише за тиждень 27−31 травня, коли чистий продаж валюти з резервів перевищив $1,08 млрд.

Загалом від початку року Нацбанк продав із резервів $12,89 млрд, а купив — $0,12 млрд.

Попри інтервенції Нацбанку, курс гривні минулого тижня впав до нового історичного мінімуму щодо долара США та євро.

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