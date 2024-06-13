Голова НБУ Пишний отримав відзнаку «Голова центрального банку року» — Finance.ua

Голова НБУ Пишний отримав відзнаку «Голова центрального банку року» Сьогодні 18:17

Голова НБУ Пишний отримав відзнаку «Голова центрального банку року»

Голова Національного банку України Андрій Пишний отримав відзнаку «Голова центрального банку року».

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

12 червня в Лондоні відбулася церемонія нагородження переможців Central Banking Awards 2024.

Міжнародне журі відзначило його успіхи як голови Національного банку України упродовж 2023 року, лідерські якості та ухвалені рішення, спрямовані на забезпечення цінової та фінансової стабільності в Україні у воєнний час для сприяння сталому економічному зростанню.

Серед здобутків, які назвали експерти Central Banking:

— Збереження довіри до національної валюти, попри війну. Вклади населення у строкові гривневі депозити у 2023 році збільшилися на 37%. Також торік відчутно знизилася інфляція — з 26,6% до 5,1%, тобто повернулася до цільового діапазону НБУ (5% ± 1 в. п.).

— Успішний перехід до режиму керованої гнучкості курсу з метою посилення стійкості та адаптивності української економіки.

— Зважена монетарна політика. На тлі забезпеченої стійкої макроекономічної ситуації НБУ розпочав цикл зниження облікової ставки: з липня по грудень ставку було знижено на 10 в. п.: з 25% до 15%.

— Зусилля НБУ в пожвавленні внутрішнього боргового ринку, зокрема НБУ надав можливість банкам покривати частку обов’язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. У 2023 році завдяки розміщенню ОВДП бюджет отримав 566 млрд грн, що вдвічі більше, ніж попереднього року.

— Активна боротьба НБУ з тіньовими схемами. В межах свого мандата НБУ зміг забезпечити немонетарні канали збільшення надходжень до держбюджету. За результатами перевірки фінансових транзакцій банків було виявлено і ліквідовано масштабні схеми, які використовував гральний бізнес для нелегального виведення коштів за кордон. Результатом спільних з іншими державними органами дій стало стрімке зростання податкових надходжень від гемблінгу в 2023 році: у 14 разів порівняно з 2022 роком та в 51 раз порівняно з 2021 роком.

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