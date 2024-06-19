Частка кредитів у витратах українців зросла до історичного максимуму: звіт НБУ — Finance.ua

Частка кредитів у витратах українців зросла до історичного максимуму: звіт НБУ Сьогодні 16:01 — Кредит&Депозит

Частка кредитів у витратах українців зросла до історичного максимуму: звіт НБУ

Українці активно користуються позиковими коштами. Співвідношення кредитів та витрат на споживання наближається до історично найвищих показників.

Про це йдеться в Звіті про фінансову стабільність Національного банку України.

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«Останніми місяцями населення поліпшувало оцінки свого поточного матеріального становища, про що свідчить опитування Info Sapiens. Зріс також індекс доцільності великих покупок, хоч він і залишився нижче довоєнного рівня. Це, ймовірно, результат зростання доходів населення та вищої зайнятості», — зазначається в звіті.

Графік: НБУ

Починаючи з ІІ кварталу 2023 року, зростають реальні споживчі витрати. Водночас попит на споживчі позики зростає ще швидше. Про це свідчать як результати опитування банків про умови кредитування, так і стрімке зростання обсягів портфеля, що триває понад рік.

«Відношення нових споживчих кредитів банків до обсягів споживання населення досягло в IV кварталі 2023 року історичного максимуму, що спостерігався у 2021 році, — 16%. Для небанківських кредитів цей показник не перевищує 1%», — пишуть автори звіту.

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Хоча вплив кредитування на споживання все ще не визначальний, його внесок поволі зростає. Очікувано стійкий попит на споживчі позики і надалі зберігатиметься, підживлений передусім зростанням доходів та споживчими настроями.

«Стрімке зростання кредитного портфеля відбувається співставно зміні доходів домогосподарств. Тож сукупне боргове навантаження населення залишається низьким. Співвідношення валових кредитів та доходів становить близько 9%. За опитуванням Info Sapiens, менше чверті домогосподарств має кредити. Банки й надалі оцінюють закредитованість населення як рекордно низьку», — додали в НБУ.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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