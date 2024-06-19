Частка кредитів у витратах українців зросла до історичного максимуму: звіт НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Частка кредитів у витратах українців зросла до історичного максимуму: звіт НБУ

Кредит&Депозит
51
Частка кредитів у витратах українців зросла до історичного максимуму: звіт НБУ
Частка кредитів у витратах українців зросла до історичного максимуму: звіт НБУ
Українці активно користуються позиковими коштами. Співвідношення кредитів та витрат на споживання наближається до історично найвищих показників.
Про це йдеться в Звіті про фінансову стабільність Національного банку України.
Читайте також
«Останніми місяцями населення поліпшувало оцінки свого поточного матеріального становища, про що свідчить опитування Info Sapiens. Зріс також індекс доцільності великих покупок, хоч він і залишився нижче довоєнного рівня. Це, ймовірно, результат зростання доходів населення та вищої зайнятості», — зазначається в звіті.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
Починаючи з ІІ кварталу 2023 року, зростають реальні споживчі витрати. Водночас попит на споживчі позики зростає ще швидше. Про це свідчать як результати опитування банків про умови кредитування, так і стрімке зростання обсягів портфеля, що триває понад рік.
«Відношення нових споживчих кредитів банків до обсягів споживання населення досягло в IV кварталі 2023 року історичного максимуму, що спостерігався у 2021 році, — 16%. Для небанківських кредитів цей показник не перевищує 1%», — пишуть автори звіту.
Читайте також
Хоча вплив кредитування на споживання все ще не визначальний, його внесок поволі зростає. Очікувано стійкий попит на споживчі позики і надалі зберігатиметься, підживлений передусім зростанням доходів та споживчими настроями.
«Стрімке зростання кредитного портфеля відбувається співставно зміні доходів домогосподарств. Тож сукупне боргове навантаження населення залишається низьким. Співвідношення валових кредитів та доходів становить близько 9%. За опитуванням Info Sapiens, менше чверті домогосподарств має кредити. Банки й надалі оцінюють закредитованість населення як рекордно низьку», — додали в НБУ.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Порівняти і підібрати кредит можна тут 👛

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.