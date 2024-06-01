Як ухвалити зважене рішення щодо кредиту: правила фінансової безпеки — Finance.ua

Як ухвалити зважене рішення щодо кредиту: правила фінансової безпеки Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Як ухвалити зважене рішення щодо кредиту: правила фінансової безпеки

Розуміння основних принципів і стратегій безпеки у сфері грошей та кредитів є важливим для фінансової стійкості кожного з нас.

Про це пише Фінкульт.

Зазначається, що кредит- це надання грошей на умовах повернення, дотримання термінів, вчасної оплати, цільового використання та забезпеченості.

Як прийняти зважене рішення щодо кредиту

1. Розраховуйте реальну, а не номінальну відсоткову ставку. Реальна, або ефективна, відсоткова ставка включає всі виплати, пов’язані з обслуговуванням боргу, а також можливі штрафи та пені у разі порушення умов договору.

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2. Перераховуйте відсотки у річну ставку.

Формула розрахунку відсотків за кредитом має такий вигляд:

В = С*ВС/100*КД/ДР, де

В — сума нарахованих відсотків;

С — сума кредиту;

ВС — відсоткова ставка за кредитом (% річних);

КД — кількість днів кредитування;

ДР — кількість днів у році.

3. Реалістично оцінюйте власну спроможність оплатити кредит. Щомісячні виплати за кредитом не повинні перевищувати 10% від вашого доходу.

4. Краще накопичувати, ніж брати кредит. Фахівці радять не брати кредит, якщо ви маєте можливість накопичити потрібну суму.

5. Використовуйте депозитні кошти перед тим, як брати кредит. Не беріть кредит, якщо маєте достатньо грошей на покупку. Іноді люди беруть кредит, маючи достатню суму на депозиті.

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6. Вивчайте всі переваги та обмеження кредитного продукту. Деякі кредити можуть дозволити дострокове погашення без штрафів. Кредити можуть бути корисними, але важливо пам’ятати, що вони не є безкоштовними. Їх вартість може значно вплинути на ваш фінансовий стан.

Зауважимо, віднесення банку до категорії неплатоспроможних, запровадження процедури тимчасової адміністрації або ліквідації банку не припиняють дію кредитних договорів.

Позичальник зобов’язаний повернути банку основну суму боргу та сплатити проценти у розмірах і у строки, встановлені умовами кредитного договору. Це також стосується заборгованості за платіжними картками.

Нагадаємо, для військовослужбовців державою передбачено низку пільг. Вони спрямовані полегшити тягар кредитних зобов’язань для захисників України в особливий період. Ці пільги допомагають розв’язати складні фінансові питання, з якими стикаються військовослужбовці та їхні сім'ї.

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