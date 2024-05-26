Скільки пільгових кредитів отримали підприємці від початку воєнного стану (інфографіка) — Finance.ua

Скільки пільгових кредитів отримали підприємці від початку воєнного стану (інфографіка) Сьогодні 13:17 — Кредит&Депозит

Скільки пільгових кредитів отримали підприємці від початку воєнного стану (інфографіка)

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» видано 53 724 кредити на 215 млрд грн.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Зокрема, за минулий тиждень підприємці отримали від уповноважених банків 512 пільгових кредитів на загальну суму 1,7 млрд грн. З них 419 кредитів — від банків державного сектору економіки на 0,9 млрд грн.

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З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 9 582 кредити на 37,7 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 7 085 кредитів на 18,9 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 53 724 кредити на 215 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 40 119 кредитів на 109,3 млрд грн).

З них станом на 20 травня поточного року на:

інвестиційні цілі - 18,40 млрд грн;

фінансування оборотного капіталу — 60,80 млрд грн;



кредити для сільськогосподарських товаровиробників — 37,93 млрд грн;



переробка сільськогосподарської продукції - 15,25 млрд грн;



антивоєнні цілі - 57,36 млрд грн;



кредитування в зоні високого воєнного ризику — 12,02 млрд грн.



Загалом з моменту старту програми підписано 88 546 кредитних договорів на 304,7 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 60 595 договорів на 136 млрд гривень.

Нагадаємо, банки знизили ставки за депозитами як для бізнесу, так і для населення. Водночас знижується вартість кредитів для підприємств.

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