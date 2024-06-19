Послуги, які не можна отримати без військового квитка: Мін’юст спростував фейки — Finance.ua

Послуги, які не можна отримати без військового квитка: Мін’юст спростував фейки Сьогодні 11:01

Послуги, які не можна отримати без військового квитка: Мін’юст спростував фейки

Міністр юстиції Денис Малюська назвав фейками повідомлення про перелік конкретних державних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, де він закликав не вірити фейкам.

«У тг-каналах з посиланням на мене розганяють фейк з переліком конкретних послуг які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа (включно з послугами нотаріусів або ДРАЦС). Це класичний фейк і ІПСО», — написав міністр юстиції.

Зокрема, неправдивими він також назвав повідомлення про те, що без військового квитка не надаватиметься міжнародна правова допомога.

За його словами, дійсно, окремі послуги вже обмежені, а окремі будуть обмежуватись, але точно не за списками, опублікованими і придуманими телеграм-каналами.

Малюська закликав українців не вірити подібним повідомленням у соцмережах та стежити за нормативно-правовими актами.

Зазначимо, 18 чеврня увечері телеграм-канали почали поширювати повідомлення, за якими для надання низки послуг (зокрема реєстрації прав на майно, актів цивільного стану, шлюбу, нотаріальних послуг) знадобляться військово-облікові документи.

Довідка Finance.ua:

раніше в Мін’юсті повідомили, що громадянам України без військово-облікових документів будуть частіше відмовляти в наданні адмінпослуг. Це стосується «сотень, якщо не тисяч» різних послуг, які важливі для комфортного життя;

Закон про адміністративні послуги передбачає, що під час звернення громадян за якоюсь послугою держава може вимагати, як умову її надання, військово-облікові документи;



водночас «блокування» не запроваджуватимуть на «критично важливих» послугах, а також послугах, пов’язаних із дітьми та сім’єю військовозобов’язаного.



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