Єврокомісія подала проєкт бюджету ЄС на 2025 рік: скільки грошей передбачено для України — Finance.ua
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Єврокомісія подала проєкт бюджету ЄС на 2025 рік: скільки грошей передбачено для України

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Єврокомісія подала проєкт бюджету ЄС на 2025 рік: скільки грошей передбачено для України
Єврокомісія подала проєкт бюджету ЄС на 2025 рік: скільки грошей передбачено для України
19 червня Європейська комісія подала на затвердження проєкт бюджету Євросоюзу на 2025 рік, який становить 199,7 млрд євро. В бюджеті закладено також і допомогу для України.
Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
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«Проект бюджету на 2025 рік також передбачатиме — відповідно до середньострокового перегляду MFF — продовження підтримки сирійських біженців у Туреччині та в більш широкому регіоні, південному сусідстві, включаючи зовнішній вимір міграції, а також на Західних Балканах. Головне, це забезпечить Україні стабільну та передбачувану підтримку», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що для України в проєкті бюджету передбачено 10,9 мільярда євро позик у рамках програми Ukraine Facility, а також 4,3 млрд євро грантів.
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Він має бути офіційно прийнятий Бюджетним органом до кінця року.
Згідно повідомленням, проект бюджету на 2025 рік є частиною довгострокового бюджету Союзу, прийнятого наприкінці 2020 року та зміненого в лютому 2024 року.
Нагадаємо, 1 лютого Європейська Рада підтримала виділення Україні 50 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility. Тоді рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС.
За матеріалами:
Діло
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