День фінансів: новий транш від МВФ, види соціальних виплат в Україні, допомога біженцям у Польщі та Чехії — Finance.ua

День фінансів: новий транш від МВФ, види соціальних виплат в Україні, допомога біженцям у Польщі та Чехії
У середу, 3 липня, про виплати в Україні та за кордоном.
$2,2 млрд від МВФ. До Держбюджету надійшов п’ятий транш обсягом близько $2,2 млрд (1,7 млрд СПЗ) від Міжнародного валютного фонду в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility — EFF. Перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків і вчителів.
Зі свого боку, міністр оборони Ллойд Остін заявив, що США незабаром оголосить про надання Україні додаткової допомоги на безпеку в розмірі 2,3 мільярда доларів, включаючи протитанкову зброю, перехоплювачі та боєприпаси для Patriot та інших систем ППО.
€40 млрд від НАТО. Reuters з посиланням на європейського дипломата повідомляє, що члени НАТО домовились про фінансову підтримку України на €40 млрд напередодні саміту альянсу.
Банківські послуги в регіонах. Нацбанк розробляє концепцією «оператора фінансової інклюзії» та планує ввести до банківського законодавства поняття обмеженої банківської ліцензії. Таку ліцензію зможуть отримати компанії чи банки, зацікавлені у наданні банківських послуг у невеликих населених пунктах чи прифронтових регіонах.
До речі, під час Ukrainian Credit Conference представники банків та небанківських фінустанов розповіли про кредитний ринок сьогодні:
- В НБУ розповіли про стан і перспективи розвитку небанківського фінансового ринку.
- Як саме адаптується ринок до нових правил на ринку мікрокредитів.
«Філософію» соціальних виплат переглянуть. Мінсоцполітики перегляне «філософію» соцвиплат через надмірну кількість зобов’язань, щодо виплат та неспроможності підтвердити їх фінансовим ресурсом. В уряді вже підготували законопроєкт про базову соціальну допомогу, яка об’єднає кількість диференційованих виплат.
Про доступні соціальні виплати, їхній розмір, та про те, хто може отримувати такі виплати також розповідаємо в новій статті:
Які соціальні виплати доступні в Україні 👛
Зарплати у 2024 році. Доходи населення демонструють номінальне зростання: середня зарплата у червні 2024 року становить 20,5 тисяч гривень, що на 23% вище, ніж 2023-го. До кінця року очікується її зростання до 22−23 тисячі гривень. Однак реальна купівельна спроможність залишається під тиском через інфляцію, яка, хоч і прогнозується на рівні 6,4% у 2024 році (порівняно з 12,9% у 2023), все ще істотно впливає на реальні доходи, кажуть експерти.
Водночас, за даними Freelancehunt, конкуренція серед фрилансерів у популярних спеціалізаціях за перші 5 місяців 2024 року знизилась, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року.
Виклики та потреби МСП. Як свідчать результати дослідження ЄБРР, після двох років повномасштабної війни більшості українських малих і середніх підприємств вдалося стабілізувати свою діяльність. Серед негативних трендів МСП називають недостатньо швидке відновлення обсягів збуту, брак кадрів через мобілізацію та міграцію, обмежене інвестування та активізацію конкуренції бізнесу з громадськими організаціями, які фінансуються донорами.
Сонячні електростанції для мешканців «панельок». Перший заступник голови комітету ВР з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко заявив, що вартість гібридної сонячної електростанції для мешканців стандартної «панельки» або «хрущовки» з установкою може коштувати близько 30 тисяч доларів.
Виплати біженцям у Польщі та Чехії. У Чехії вже з серпня планують збільшити гуманітарну допомогу для біженців з України через те, що у вересні закінчується термін права багатьох біженців на безкоштовне тимчасове проживання.
Нагадаємо, що 1 липня набули чинності нові правила проживання біженців у Польщі. Видання Rzeczpospolita пише, що чиновники не готові до змін у законі.
Також внесені польським спецзаконом поправки з липня 2024 року змінили правила працевлаштування низки громадян України польськими роботодавцями.
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