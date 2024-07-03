День фінансів: новий транш від МВФ, види соціальних виплат в Україні, допомога біженцям у Польщі та Чехії — Finance.ua

День фінансів: новий транш від МВФ, види соціальних виплат в Україні, допомога біженцям у Польщі та Чехії Сьогодні 17:50

У середу, 3 липня, про виплати в Україні та за кордоном.

$2,2 млрд від МВФ. До Держбюджету До Держбюджету надійшов п’ятий транш обсягом близько $2,2 млрд (1,7 млрд СПЗ) від Міжнародного валютного фонду в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility — EFF. Перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків і вчителів.

додаткової допомоги на безпеку в розмірі 2,3 мільярда доларів, включаючи протитанкову зброю, перехоплювачі та боєприпаси для Patriot та інших систем ППО. Зі свого боку, міністр оборони Ллойд Остін заявив , що США незабаром оголосить про надання Україні, включаючи протитанкову зброю, перехоплювачі та боєприпаси для Patriot та інших систем ППО.

€40 млрд від НАТО. Reuters з посиланням на європейського дипломата Reuters з посиланням на європейського дипломата повідомляє , що члени НАТО домовились про фінансову підтримку України на €40 млрд напередодні саміту альянсу.

Банківські послуги в регіонах. Нацбанк Нацбанк розробляє концепцією «оператора фінансової інклюзії» та планує ввести до банківського законодавства поняття обмеженої банківської ліцензії. Таку ліцензію зможуть отримати компанії чи банки, зацікавлені у наданні банківських послуг у невеликих населених пунктах чи прифронтових регіонах.

До речі, під час Ukrainian Credit Conference представники банків та небанківських фінустанов розповіли про кредитний ринок сьогодні:

В НБУ розповіли про стан і перспективи розвитку небанківського фінансового ринку.

Як саме адаптується ринок до нових правил на ринку мікрокредитів.

«Філософію» соціальних виплат переглянуть. Мінсоцполітики Мінсоцполітики перегляне «філософію» соцвиплат через надмірну кількість зобов’язань, щодо виплат та неспроможності підтвердити їх фінансовим ресурсом. В уряді вже підготували законопроєкт про базову соціальну допомогу, яка об’єднає кількість диференційованих виплат.

Про доступні соціальні виплати, їхній розмір, та про те, хто може отримувати такі виплати також розповідаємо в новій статті:

Зарплати у 2024 році. Доходи населення демонструють номінальне зростання: середня зарплата у червні 2024 року становить 20,5 тисяч гривень, що на 23% вище, ніж 2023-го. До кінця року очікується її зростання до 22−23 тисячі гривень. Однак реальна купівельна спроможність залишається під тиском через інфляцію, яка, хоч і прогнозується на рівні 6,4% у 2024 році (порівняно з 12,9% у 2023), все ще істотно впливає на реальні доходи, Доходи населення демонструють номінальне зростання: середня зарплата у червні 2024 року становить 20,5 тисяч гривень, що на 23% вище, ніж 2023-го. До кінця року очікується її зростання до 22−23 тисячі гривень. Однак реальна купівельна спроможність залишається під тиском через інфляцію, яка, хоч і прогнозується на рівні 6,4% у 2024 році (порівняно з 12,9% у 2023), все ще істотно впливає на реальні доходи, кажуть експерти.

конкуренція серед фрилансерів у популярних спеціалізаціях за перші 5 місяців 2024 року знизилась, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року. Водночас, за даними Freelancehunt,у популярних спеціалізаціях за перші 5 місяців 2024 року знизилась, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року.

Виклики та потреби МСП. Як Як свідчать результати дослідження ЄБРР, після двох років повномасштабної війни більшості українських малих і середніх підприємств вдалося стабілізувати свою діяльність. Серед негативних трендів МСП називають недостатньо швидке відновлення обсягів збуту, брак кадрів через мобілізацію та міграцію, обмежене інвестування та активізацію конкуренції бізнесу з громадськими організаціями, які фінансуються донорами.

Сонячні електростанції для мешканців «панельок». Перший заступник голови комітету ВР з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко Перший заступник голови комітету ВР з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко заявив , що вартість гібридної сонячної електростанції для мешканців стандартної «панельки» або «хрущовки» з установкою може коштувати близько 30 тисяч доларів.

Виплати біженцям у Польщі та Чехії. У Чехії вже з серпня У Чехії вже з серпня планують збільшити гуманітарну допомогу для біженців з України через те, що у вересні закінчується термін права багатьох біженців на безкоштовне тимчасове проживання.

Нагадаємо, що 1 липня набули чинності нові правила проживання біженців у Польщі. Видання Rzeczpospolita пише , що чиновники не готові до змін у законі.

Також внесені польським спецзаконом поправки з липня 2024 року змінили правила працевлаштування низки громадян України польськими роботодавцями.

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