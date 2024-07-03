Україна отримала $2,2 млрд від МВФ — Finance.ua

Україна отримала $2,2 млрд від МВФ Сьогодні 11:05 — Казна та Політика

Україна отримала $2,2 млрд від МВФ

До Держбюджету України надійшов п’ятий транш обсягом близько 2,2 млрд доларів США (1,7 млрд СПЗ) від Міжнародного валютного фонду в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility — EFF.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

«Це частина коштів, передбачених програмою EFF обсягом 16 млрд доларів. Для їх отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми — вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ», — написав Шмигаль.

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За його словами, перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків і вчителів.

Як додала пресслужба Міністерства фінансів, 28 червня Виконавча рада Фонду схвалила четвертий перегляд програми EFF.

«За 14 місяців функціонування програми EFF, Україна успішно пройшла вже чотири перегляди, що дозволило залучити близько 7,6 млрд доларів США з передбачених програмою 15,6 млрд доларів США. Ми продовжуємо активно працювати над провадженням спільно визначених реформ за Програмою, що сприяє забезпеченню макрофінансової стабільності та створює умови для подальшого відновлення і розвитку економіки України на шляху до вступу в ЄС», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Наступні заходи, які Україна повинна буде вжити до п’ятого перегляду визначено у спільному Меморандумі України та МВФ про економічну та фінансову політику. Зокрема, це продовження структурних реформ, що охоплюють державні фінанси, фінансовий сектор, монетарну та валютно-курсову політику, урядування, боротьбу з корупцією та енергетичний сектор.

Довідка Finance.ua:

угода України з МВФ про програму EFF на 15,6 млрд доларів була схвалена у березні 2023 року. У рамках програми вже отримано п’ять траншів загальним обсягом близько 7,6 млрд доларів, у тому числі на 900 млн доларів у березні та останній транш на 2,2 млрд доларів липні;

у 2024 році Україна розраховує отримати близько 5,4 млрд доларів.

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