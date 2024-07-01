МВФ додав Україні два нових структурних маяки — Finance.ua

МВФ додав Україні два нових структурних маяки Сьогодні 17:04

МВФ додав Україні два нових структурних маяки

МВФ опублікував оновлений Меморандум для України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, зараз виконано 23 з 37 маяків (п'ять виконані із запізненням).

«Буде два нові маяки: реформа митниці до кінця жовтня (закон про це 6490д вже прийнято в першому читанні) і скасування „поправок Лозового“ (щодо закриття досудового розслідування, якщо пропущені строки) — теж до кінця жовтня», — передає народний депутат Ярослав Железняк.

Серед важливих для реформи митниці вимог Железняк називає такі:

запуск до кінця вересня оцінки ефективності Антикорупційної програми та опитування експортерів та імпортерів щодо рівня доброчесності щодва роки;

реформа кадрової політики та зарплат;

розвиток центрів передового досвіду;

перевірка митних документів в центральному офісі, а не на пунктах пропуску.

У Меморандумі також вперше з’явився детальний намір реформувати до кінця грудня Рахункову палату. Новий закон має забезпечити:

конкурентну процедуру відбору членів РПУ;

політичну незалежність органу та доступ до всієї необхідної інформації;

повноваження робити аудит всіх бюджетів, включно з ДП, місцевими органами та позабюджетним фінансуванням;

законодавчі підстави перевіряти виконання аудиторських висновків.

Серед інших важливих пунктів Меморандуму також:

створення нового адмінсуду замість ОАСК перенесли з кінця липня на кінець грудня;

Україна має прийняти закон про посилення корпоративної кримінальної відповідальності, згідно з вимогам Конвенції OECD про боротьбу з хабарництвом;

оподаткування криптовалют та інших віртуальних активів розглядають на післявоєнний період. Драфт закону планують представити до кінця грудня;

найближчим часом пенсійної реформи не буде — в Меморандумі вказано, що до цього повернуться, коли будуть сприятливі економічні умови;

готуються на продаж «Сенс Банк» та «Укргазбанк». До кінця вересня мають призначити фінансового консультанта;

Читайте також Меморандум із МВФ передбачає поступове підвищення тарифів на комуналку

також до кінця вересня уряд обіцяє зареєструвати законопроєкт для приватизації держбанків;

очікується полегшення доступу іноземних інвесторів до боргових інструментів, пов’язаних з відновленням;

до кінця липня НБУ має запропонувати спеціальну банківську ліцензію для доступу до фінпослуг громадян і підприємств в зонах бойових дій і на деокупованих територіях;

уряд планує відновити подачу фінансової звітності за 2023−2024 роки;

основна ціль — до 2033 року знизити рівень боргу до 65% ВВП. Водночас кредитори погодилися надати подальші послаблення, якщо реалізується негативний сценарій МВФ;

уряд обіцяє «друкарський станок НБУ» не вмикати та спершу шукати інші шляхи фінансування.

маяка прийняти податкові зміни теж немає.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.