МВФ додав Україні два нових структурних маяки — Finance.ua

МВФ додав Україні два нових структурних маяки
МВФ опублікував оновлений Меморандум для України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, зараз виконано 23 з 37 маяків (п'ять виконані із запізненням).
«Буде два нові маяки: реформа митниці до кінця жовтня (закон про це 6490д вже прийнято в першому читанні) і скасування „поправок Лозового“ (щодо закриття досудового розслідування, якщо пропущені строки) — теж до кінця жовтня», — передає народний депутат Ярослав Железняк.
Серед важливих для реформи митниці вимог Железняк називає такі:
- запуск до кінця вересня оцінки ефективності Антикорупційної програми та опитування експортерів та імпортерів щодо рівня доброчесності щодва роки;
- реформа кадрової політики та зарплат;
- розвиток центрів передового досвіду;
- перевірка митних документів в центральному офісі, а не на пунктах пропуску.
У Меморандумі також вперше з’явився детальний намір реформувати до кінця грудня Рахункову палату. Новий закон має забезпечити:
- конкурентну процедуру відбору членів РПУ;
- політичну незалежність органу та доступ до всієї необхідної інформації;
- повноваження робити аудит всіх бюджетів, включно з ДП, місцевими органами та позабюджетним фінансуванням;
- законодавчі підстави перевіряти виконання аудиторських висновків.
Серед інших важливих пунктів Меморандуму також:
- створення нового адмінсуду замість ОАСК перенесли з кінця липня на кінець грудня;
- Україна має прийняти закон про посилення корпоративної кримінальної відповідальності, згідно з вимогам Конвенції OECD про боротьбу з хабарництвом;
- оподаткування криптовалют та інших віртуальних активів розглядають на післявоєнний період. Драфт закону планують представити до кінця грудня;
- найближчим часом пенсійної реформи не буде — в Меморандумі вказано, що до цього повернуться, коли будуть сприятливі економічні умови;
- готуються на продаж «Сенс Банк» та «Укргазбанк». До кінця вересня мають призначити фінансового консультанта;
- також до кінця вересня уряд обіцяє зареєструвати законопроєкт для приватизації держбанків;
- очікується полегшення доступу іноземних інвесторів до боргових інструментів, пов’язаних з відновленням;
- до кінця липня НБУ має запропонувати спеціальну банківську ліцензію для доступу до фінпослуг громадян і підприємств в зонах бойових дій і на деокупованих територіях;
- уряд планує відновити подачу фінансової звітності за 2023−2024 роки;
- основна ціль — до 2033 року знизити рівень боргу до 65% ВВП. Водночас кредитори погодилися надати подальші послаблення, якщо реалізується негативний сценарій МВФ;
- уряд обіцяє «друкарський станок НБУ» не вмикати та спершу шукати інші шляхи фінансування.
- маяка прийняти податкові зміни теж немає.
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