МВФ додав Україні два нових структурних маяки — Finance.ua
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МВФ додав Україні два нових структурних маяки

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МВФ додав Україні два нових структурних маяки
МВФ додав Україні два нових структурних маяки
МВФ опублікував оновлений Меморандум для України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, зараз виконано 23 з 37 маяків (п'ять виконані із запізненням).
«Буде два нові маяки: реформа митниці до кінця жовтня (закон про це 6490д вже прийнято в першому читанні) і скасування „поправок Лозового“ (щодо закриття досудового розслідування, якщо пропущені строки) — теж до кінця жовтня», — передає народний депутат Ярослав Железняк.
Серед важливих для реформи митниці вимог Железняк називає такі:
  • запуск до кінця вересня оцінки ефективності Антикорупційної програми та опитування експортерів та імпортерів щодо рівня доброчесності щодва роки;
  • реформа кадрової політики та зарплат;
  • розвиток центрів передового досвіду;
  • перевірка митних документів в центральному офісі, а не на пунктах пропуску.
У Меморандумі також вперше з’явився детальний намір реформувати до кінця грудня Рахункову палату. Новий закон має забезпечити:
  • конкурентну процедуру відбору членів РПУ;
  • політичну незалежність органу та доступ до всієї необхідної інформації;
  • повноваження робити аудит всіх бюджетів, включно з ДП, місцевими органами та позабюджетним фінансуванням;
  • законодавчі підстави перевіряти виконання аудиторських висновків.
Серед інших важливих пунктів Меморандуму також:
  • створення нового адмінсуду замість ОАСК перенесли з кінця липня на кінець грудня;
  • Україна має прийняти закон про посилення корпоративної кримінальної відповідальності, згідно з вимогам Конвенції OECD про боротьбу з хабарництвом;
  • оподаткування криптовалют та інших віртуальних активів розглядають на післявоєнний період. Драфт закону планують представити до кінця грудня;
  • найближчим часом пенсійної реформи не буде — в Меморандумі вказано, що до цього повернуться, коли будуть сприятливі економічні умови;
  • готуються на продаж «Сенс Банк» та «Укргазбанк». До кінця вересня мають призначити фінансового консультанта;
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  • також до кінця вересня уряд обіцяє зареєструвати законопроєкт для приватизації держбанків;
  • очікується полегшення доступу іноземних інвесторів до боргових інструментів, пов’язаних з відновленням;
  • до кінця липня НБУ має запропонувати спеціальну банківську ліцензію для доступу до фінпослуг громадян і підприємств в зонах бойових дій і на деокупованих територіях;
  • уряд планує відновити подачу фінансової звітності за 2023−2024 роки;
  • основна ціль — до 2033 року знизити рівень боргу до 65% ВВП. Водночас кредитори погодилися надати подальші послаблення, якщо реалізується негативний сценарій МВФ;
  • уряд обіцяє «друкарський станок НБУ» не вмикати та спершу шукати інші шляхи фінансування.
  • маяка прийняти податкові зміни теж немає.
За матеріалами:
Finance.ua
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