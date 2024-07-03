Ставка 1% на кредити: Чому експерти вважають, що ситуація на фінринку нагадує бій між праскою та морозильником — Finance.ua

Ставка 1% на кредити: Чому експерти вважають, що ситуація на фінринку нагадує бій між праскою та морозильником Сьогодні 16:00 — Кредит&Депозит

Ставка 1% на кредити: Чому експерти вважають, що ситуація на фінринку нагадує бій між праскою та морозильником

Як фінансові установи адаптують свої моделі та продукти до нових обмежень? Чи затягують фінкомпанії свої системи оцінки кредитоспроможності? Або, як зниження рівня максимальної денної ставки до 1% змінить ситуацію на ринку? На всі ці питання намагалися знайти відповідь експерти під час дискусії, яка відбулася в рамках Ukrainian Credit Conference 2024.

Фахівці зібралися аби обговорити, як саме адаптується ринок до нових правил на ринку мікрокредитів. Зазначимо, що вже наприкінці серпня буде зниження максимальної денної ставки від 1,5% до 1%.

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Як наголосив на конференції СЕО «Манівео швидка фінансова допомога» Сергій Сінченко щодо 1,5%, то тут спостерігається тенденція, коли нові клієнти, які мають перший борговий кредит, дійсно відчули, що ставка знизилася, тому що вона базова. Утім, якщо брати той сегмент, який користувався цими кредитами досить давно, то вони мали дуже різні системи якості, дуже багато різних знижок. За великим рахунком, як зазначив Сінченко, для цих клієнтів нічого не змінилося. А от щодо 1%, то тут експерт вважає, що усе найцікавіше буде попереду.

Продовжуючи тему зниження денної ставки до 1%, то СЕО «Авентус Україна» Володимир Довгаль вважає, що дійсно зараз відбувається на ринку період кардинальних змін.

«Перший етап змін — денна процентна ставка в 1,5%. Утім, що ми бачимо, з кінця серпня денна процентна ставка буде вже 1%. Тобто дохідна частина компаній знизиться на третину за день. Це вже досить серйозна історія, — зазначає Довгаль. — На жаль, споживчий попит не відновлюється, сподівання на його відновлення найближчим часом не багато і конкуренція досить гостра. З іншого боку, дорожчають складові витрати: тобто, йде зростання заробітних плат та розстання послуг ІТ. Період дуже цікавий, тобто, що робимо: виконуємо вимоги, готуємо власників до зниження прибутковості бізнесу в цілому й сподіваємося на краще».

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А от СЕО «1 безпечне агентство необхідних кредитів» Владислав Білан дотримується думки, що 1% - вже певна перемога.

«Ставка в 1% - це все ж таки не 0,8%, як пропонувалося в першому варіанті закону. Це, я вважаю, все ж певна перемога. Тому що оці 0,2% - це вже дуже непогані відсотки, які ми маємо», — сказав експерт. Щодо загальної ситуації на фінансовому ринку, директор ТОВ «Укркредитфінанс» Євген Резуєв вважає, що зараз вона нагадує боротьбу між праскою та морозильником.

«Якщо покласти праску до морозильника, то в нашому випадку це битва між регуляторикою та креативом команд, які намагаються знайти рішення, зокрема і продуктові, які будуть цікаві для клієнтів і не будуть супроводжуватись якимось нереалістичними з погляду саме клієнтів інструментами верифікації чи щось такого», — сказав експерт.

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Щодо креативу, то це відзначив і директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ Сергій Савчук.

«Ми всі знаємо, що Україна та українці посідають провідне місце в світі за креативністю. Відповідно, ми впевнені в тому, що ринок буде продовжувати виводити на ринок нові продукти. Попри це, ми, звісно, як регулятор, повинні оперативно реагувати на ці прояви креативності для уникнення будь-яких порушень вимог законодавства», — наголосив Савчук.

Насправді наразі, як зазначив Сінченко, наш ринок зараз дуже схожий, всі гравці дуже схожі один на одного. Це стосується продукту та якості. Тому, зараз різниця полягає в якихось дрібницях. Також він дотримується думки, що з погляду подальшого розвитку, то треба виходити на інші сегменти та робити колаборації.

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«Я думаю, що з обмеженням ставки ми десь зустрінемося з банками більш щільно. Також я думаю, що зараз бізнес, малий бізнес, дуже потерпає від нестатку грошей, і хотілося б знову внаслідок цього сегменту розширитися, допомагаючи бізнесу. Але тут потрібно фондування, і дійсно коштом міжнародних інституцій. У нас є таке поняття, як платіжна установа, і колаборація з якою-небудь платіжною установою, яка отримала ліцензію, може народжувати цікаві продукти», — сказав СЕО Манівео.

Наостанок експерти зазначили, що треба рухатися в напрямку подовження терміну користування кредитами, і що регулювання повинно бути рівним для фінансових установ.

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