У ПриватБанку прогнозують зниження ставок за кредитами та депозитами — Finance.ua
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У ПриватБанку прогнозують зниження ставок за кредитами та депозитами

Кредит&Депозит
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У ПриватБанку прогнозують зниження ставок за кредитами та депозитами
У ПриватБанку прогнозують зниження ставок за кредитами та депозитами
Державний ПриватБанк прогнозує падіння ставок за кредитами та депозитами через зниження облікової ставки НБУ.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав члена правління ПриватБанку Євген Заіграєв.
За його словами, загалом ситуація з клієнтськими коштами в банку відображає «температуру» в економіці та рівень бізнес-активності.
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«Наразі ми бачимо поступове зниження відсоткових ставок — слідом за зниженням Нацбанком облікової ставки знижуються ставки залучення коштів, активно знижуються ставки за кредитами, принаймні для бізнес-клієнтів. Якщо ще півроку тому адекватними виглядали кредитні ставки на рівні 18−22%, то сьогодні ставки тримаються на рівні 14−16%. Це, звичайно, не враховуючи ставки за програмою 5−7-9», — сказав Заіграєв.
Як зазначив банкір, відповідно, мають повільно знижуватись ставки на залучення коштів — по депозитах, залишках на рахунках тощо.
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Заіграєв повідомив, що у 2024 році об’єми коштів від бізнес-клієнтів залишаються стабільними, враховуючи сезонне коливання в кінці минулого — на початку поточного року, коли бізнес традиційно тримає на рахунках в банках великі залишки.
«У період традиційного весняного пожвавлення бізнесу накопичені взимку кошти бізнес починає активно витрачати. Тому приросту коштів від бізнес-клієнтів ми поки що не спостерігаємо. Ймовірно, він буде влітку. І потім — в листопаді-грудні», — додав банкір.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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