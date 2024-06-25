Українці активно відкривають депозити: у якій валюті тримають кошти — Finance.ua

Українці активно відкривають депозити: у якій валюті тримають кошти Сьогодні 15:03 — Кредит&Депозит

Українці активно відкривають депозити: у якій валюті тримають кошти

Станом на 1 червня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 266,1 млрд грн, що на 21,9 млрд грн більше показника попереднього місяця.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Від початку 2024 року загальний приріст вкладів склав 31,3 млрд грн.

«Тенденція до зростання спостерігалась протягом останніх трьох місяців. Проте вперше за поточний рік фіксується реальний приріст депозитів (не за рахунок переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів)», — зазначили у Фонді.

У якій валюті тримають гроші:

вклади у національній валюті — 814,6 млрд грн (+13,0 млрд грн за травень);

вклади в іноземній валюті — 451,5 млрд грн (+8,9 млрд грн за травень).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 138,8 млрд грн (11,0% від загальної суми вкладів).

Відшкодування вкладів

На час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

за даними НБУ, гривневі накопичення населення демонструють стійке зростання із звичними сезонними коливаннями. Цей приріст зумовлений стрімким збільшенням номінальних доходів населення та збереженням довіри до банків. Зростає як кількість вкладів, так і середній розмір банківського вкладу. Він зріс на 18% з минулого квітня — до близько 12 тис. грн;

у травні середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,0% річних. Це на 0,2 в. п нижче, ніж місяць тому.



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