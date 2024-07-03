У яких напрямках фрилансу найбільше зростає конкуренція — Finance.ua

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У яких напрямках фрилансу найбільше зростає конкуренція

Особисті фінанси
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У яких напрямках фрилансу найбільше зростає конкуренція
У яких напрямках фрилансу найбільше зростає конкуренція
Війна — каталізатор змін для багатьох сфер. Український ринок віддаленої роботи не виняток. Восени 2023 року змінився тренд за гендерним фактором — фриланс набирає популярності серед жінок: кількість їх реєстрацій перевищила показники чоловіків.
За даними дослідження фриланс-сервісу Freelancehunt, конкуренція серед фрилансерів у популярних спеціалізаціях за перші 5 місяців 2024 року знизилась, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року. Так, із 57 популярних спеціалізацій конкуренція знизилась у 37, серед яких:
  • Написання статей — зниження на 20,6%.
  • Відеореклама — на 16,6%.
  • Ілюстрації та малюнки — на 16,2%.
  • Дизайн інтерфейсів — на 14,7%.
  • Пошукове просування (SEO) — на 13,8%.
  • Анімація — на 12,8%.
  • Аудіо та відеомонтаж — на 10,2%.
  • Дизайн мобільних застосунків — на 6,4%.
  • Дизайн сайтів — на 4,8%.
  • Розробка шрифтів — на 4,4%.
Де конкуренція зростає? Натомість аналітики кажуть, що зовсім інша ситуація у веброзробників та маркетологів. Популярність напрямку з просування бізнесу у соцмережах і контекстної реклами зростає. Також збільшується конкуренція серед спеціалістів, які займаються веброзробкою, створенням сайтів під ключ, їх супроводом, розробкою інтернет-магазинів.
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«Звісно, мобілізація та інші фактори можуть впливати на ринок праці, але глобальних змін ми зараз не спостерігаємо. У травні-червні 2024 року бачимо незначне зниження загальної кількості активних фрилансерів, які працюють на сервісі, у 12%, але воно може бути частково пов’язане із сезонністю», — коментує ситуацію директор компанії Freelancehunt Валентин Зюзін.
Серед менш популярних у фрилансерів напрямків є також спеціалізації, в яких зростає конкуренція:
  • Розробка під iOS (iPhone та iPad) — збільшення на 61,9%.
  • IP-телефонія та VoIP — на 60,6%.
  • Машинне навчання — на 46,9%.
  • Гібридні мобільні застосунки — на 46,7%.
  • Розробка на Go — на 45,1%.
  • Розробка під Android — на 43,1%.
  • Комп’ютерні мережі — на 41,7%.
  • Розробка на Node. js — на 40%.
  • Системне програмування — на 35,8%.
  • Розробка на Swift — на 33,1%.
  • Розробка на Python — на 29,6%.
  • Розробка ботів — на 26%.
Тобто бачимо, що на ринку формується нова тенденція — кількість чоловіків, які бажають перейти на фриланс, знижується, а конкуренція у переважно «чоловічих» спеціалізаціях зростає. Це свідчить про те, що вони надають перевагу фрилансу та обирають його основним місцем роботи.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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