У яких напрямках фрилансу найбільше зростає конкуренція — Finance.ua

У яких напрямках фрилансу найбільше зростає конкуренція Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

У яких напрямках фрилансу найбільше зростає конкуренція

Війна — каталізатор змін для багатьох сфер. Український ринок віддаленої роботи не виняток. Восени 2023 року змінився тренд за гендерним фактором — фриланс набирає популярності серед жінок: кількість їх реєстрацій перевищила показники чоловіків.

із 57 популярних спеціалізацій конкуренція знизилась у 37, серед яких: За даними дослідження фриланс-сервісу Freelancehunt , конкуренція серед фрилансерів у популярних спеціалізаціях за перші 5 місяців 2024 року знизилась, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року. Так,

Написання статей — зниження на 20,6%.

Відеореклама — на 16,6%.

Ілюстрації та малюнки — на 16,2%.

Дизайн інтерфейсів — на 14,7%.

Пошукове просування (SEO) — на 13,8%.

Анімація — на 12,8%.

Аудіо та відеомонтаж — на 10,2%.

Дизайн мобільних застосунків — на 6,4%.

Дизайн сайтів — на 4,8%.

Розробка шрифтів — на 4,4%.

Де конкуренція зростає? Натомість аналітики кажуть, що зовсім інша ситуація у веброзробників та маркетологів. Популярність напрямку з просування бізнесу у соцмережах і контекстної реклами зростає. Також збільшується конкуренція серед спеціалістів, які займаються веброзробкою, створенням сайтів під ключ, їх супроводом, розробкою інтернет-магазинів.

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«Звісно, мобілізація та інші фактори можуть впливати на ринок праці, але глобальних змін ми зараз не спостерігаємо. У травні-червні 2024 року бачимо незначне зниження загальної кількості активних фрилансерів, які працюють на сервісі, у 12%, але воно може бути частково пов’язане із сезонністю», — коментує ситуацію директор компанії Freelancehunt Валентин Зюзін.

Серед менш популярних у фрилансерів напрямків є також спеціалізації, в яких зростає конкуренція:

Розробка під iOS (iPhone та iPad) — збільшення на 61,9%.

IP-телефонія та VoIP — на 60,6%.

Машинне навчання — на 46,9%.

Гібридні мобільні застосунки — на 46,7%.

Розробка на Go — на 45,1%.

Розробка під Android — на 43,1%.

Комп’ютерні мережі — на 41,7%.

Розробка на Node. js — на 40%.

Системне програмування — на 35,8%.

Розробка на Swift — на 33,1%.

Розробка на Python — на 29,6%.

Розробка ботів — на 26%.

Тобто бачимо, що на ринку формується нова тенденція — кількість чоловіків, які бажають перейти на фриланс, знижується, а конкуренція у переважно «чоловічих» спеціалізаціях зростає. Це свідчить про те, що вони надають перевагу фрилансу та обирають його основним місцем роботи.

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