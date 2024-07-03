В НБУ розповіли про стан і перспективи розвитку небанківського фінансового ринку — Finance.ua

В НБУ розповіли про стан і перспективи розвитку небанківського фінансового ринку Сьогодні 17:10 — Кредит&Депозит

В НБУ розповіли про стан і перспективи розвитку небанківського фінансового ринку

Ринок наразі перебуває в стані імплементації нових регуляцій та трансформації. Таку думку під час виступу на Ukrainian Credit Conference озвучив директор Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ Михайло Федоренко.

Зокрема, Федоренко наголосив також на тому, що якщо казати про ліцензування, то вже всі ліцензії переоформлені.

«Як ви знаєте, ми перейшли на принцип єдиної ліцензії, і власне його запроваджуємо для всіх ринків. Тобто тепер компанія може отримати одну ліцензію, яка буде включати декілька видів фінансових послуг. Наразі всі компанії переліцензовані», — сказав експерт.

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Окремо представник НБУ розповів про лізингодавців. Він зазначив, що вони наразі вже мають статус фінансових компаній та їм також відповідно переоформлені ліцензії. Як наслідок, це надає можливість відповідним компаніям надавати широкий спектр фінансових послуг після отримання відповідної авторизації.

Федоренко також звернув увагу на розширення діяльності.

«Відтепер фінансові установи мають можливість отримувати доходи від іншої діяльності (крім фінансових послуг), тим самим збільшуючи прибутковість. Тут з боку регулятора хочу сказати, що ми детально аналізуємо операції, які проводяться й, можливо, також будемо корегувати деякі регуляції, які приймалися щодо певних ринків в обмеженні здійснення певних операцій. Якщо ми будемо бачити їх ризиковість, то тут також можливі обмеження, які ми будемо встановлювати», — наголосив він.

Підняв фахівець і тему звітності. Так, він зазначив, що по ринку десь 60−70% учасників надають всю необхідну інформацію. Утім, усе ще є певні труднощі, які зокрема стосуються доопрацювання або налаштування програмного забезпечення, недотримання МСФЗ, підтвердження аудитором відповідної інформації тощо. Щодо звітності, то Федоренко сказав, що в цілому дисципліна учасників на небанківському ринку щодо звітування підвищилась.

Більшої уваги, за словами експерта, потребують належна ідентифікація клієнтів та дані щодо термінів закінчення кредитних договорів і стану їх прострочення. Водночас також відсутня або надається не в повному обсязі інформація щодо обслуговування позичальником кредитної заборгованості при здійсненні операцій з пролонгації або реструктуризації.

Свій виступ Федоренко підсумував тим, що в цілому є певний позитив на ринку. Як зазначив фахівець, ринок стає стійким та більш прозорим, він дійсно розвивається і в нього великий потенціал.

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