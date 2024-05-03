НБУ заборонив банкам і небанківським фінустановам приймати в заставу товари подвійного використання — Finance.ua

НБУ заборонив банкам і небанківським фінустановам приймати в заставу товари подвійного використання
Національний банк заборонив банкам і небанківським фінансовим установам здійснювати активні операції з фізичними особами, предметом забезпечення за якими є товари подвійного використання.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях та включені до Єдиного списку товарів подвійного використання в додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання.
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Заборона введена на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет», введеного в дію Указом Президента України від 20 квітня 2024 року № 234/2024, з метою сприяння безпеці та стабільності банківської системи, запобігання кризовим явищам у період запровадження воєнного стану.
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