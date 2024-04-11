У березні на ринку небанківських фінансових послуг з’явилося два нових гравці, шість — залишили ринок (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Фондовий ринок

У березні на ринку небанківських фінансових послуг з’явилося два нових гравці, шість — залишили ринок (інфографіка)

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в березні зменшилася з 1060 (станом на 29 лютого 2024 року) до 1056 (станом на 31 березня 2024 року), кількість банків залишилася незмінною — 63.

Про це повідомляє НБУ.

Із реєстру виключено дві фінансові компанії та два ломбарди примусово, водночас дві кредитні спілки виключено за ініціативою заявника. Також до реєстру включено двох страхових брокерів.

Протягом березня шістьом установам — двом фінансовим компаніям, двом ломбардам та двом кредитним спілкам анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв). Ще шістьом фінансовим компаніям Національний банк погодив звуження обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Нагадаємо, що 01 січня 2024 року введено в дію Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг».

Відповідно до нових вимог законодавства, Національний банк протягом березня переоформив ліцензії: 70 ломбардам та 469 фінансовим компаніям (із них 10 фінансовим компаніям переоформлено ліцензії «на торгівлю валютними цінностями», «на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі»; 5 лізингодавцям (5 юридичних осіб-лізингодавців, які набули статусу фінансової установи); 96 кредитним спілкам (на здійснення діяльності кредитної спілки: 79 стандартних та 17 спрощених).

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Станом на 31 березня на небанківському ринку працювали 589 фінансових компаній (у лютому було 586), 86 страховиків non-life (кількість не змінилася), 12 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 123 ломбарди (було 125), 127 кредитних спілок (було 129), 5 лізингодавців (було 10), 39 страхових брокерів (було 37), 74 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 18 банківських груп (кількість не змінилася) та 21 небанківську групу (кількість не змінилася).

На платіжному ринку діє 18 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку діють надавачі фінансових платіжних послуг, серед них 20 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

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До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, входять 40 комерційних агентів (було 36) та 36 технологічних операторів платіжних послуг (було 35). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут

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