Нацбанк змінює параметри для розрахунку ліміту придбання банками 3-місячних депсертифікатів — Finance.ua

Нацбанк змінює параметри для розрахунку ліміту придбання банками 3-місячних депсертифікатів Сьогодні 16:02 — Кредит&Депозит

Нацбанк змінює параметри для розрахунку ліміту придбання банками 3-місячних депсертифікатів

Національний банк з 19 квітня змінює параметри для розрахунку ліміту придбання банками тримісячних депозитних сертифікатів (ДС).

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Національний банк України вносить зміни до параметрів для розрахунку максимального обсягу придбання банками тримісячних депозитних сертифікатів», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Нацбанк оголосив про намір змінити параметри для розрахунку ліміту придбання ДС під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики 14 березня.

Тоді в НБУ повідомили, що знижують ставку за тримісячними ДС на 1,5 в. п. — до 17,5%. Крім того, зменшують ставку за кредитами рефінансування на 1,5 в. п. - до 19,5%. Ставка за ДС овернайт і надалі відповідатиме рівню облікової ставки.

Що зміниться

З 19 квітня 2024 року для визначення ліміту вкладень банків у тримісячні ДС приріст гривневих депозитів фізичних осіб строком понад 93 дні розраховуватиметься за останні 12 місяців, а не з 4 квітня 2023 року, як це відбувається зараз.

Інші параметри для розрахунку максимального обсягу придбання банками тримісячних ДС залишаться незмінними.

Для чого це необхідно

За оцінками НБУ, відповідні зміни стимулюватимуть банки нарощувати портфелі строкових гривневих депозитів населення, що важливо для підтримання курсової стійкості та захисту міжнародних резервів.

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Нагадаємо, за даними НБУ, у лютому 2024 року українці зберігали у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1 трлн 208 млрд гривень. Більшість вкладів була у гривні: 57,9 млн вкладів на 780 млрд гривень. У валюті було 10 млн вкладів на суму 427 млрд гривень.

Найбільше вкладів у державному ПриватБанку — 452,6 млрд гривень. Кількість вкладників — 24,1 млн.

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