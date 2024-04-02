Найкращі умови в банках для обслуговування юросіб (результати FinAwards) — Finance.ua

Найкращі умови в банках для обслуговування юросіб (результати FinAwards) Сьогодні 19:40 — Особисті фінанси

Найкращі умови в банках для обслуговування юросіб (результати FinAwards)

29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.

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Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Найкращий банк для юридичних осіб

Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Найкращий банк для юридичних осіб». У ній змагалися банки, які надають найвигідніші та ефективні фінансові послуги для підприємств та юридичних осіб.

Ощадбанк. Найкращим в обслуговуванні юросіб визнали

Член правління Ощадбанку, відповідальний за мікро-, малий та середній бізнес — Наталя Буткова-Вітвіцька з нагородою FinAwards.

Серед умов обслуговування , які пропонує Ощадбанк юридичним особам:

вартість відкриття рахунку: 0 грн;

абонплата/пакетне обслуговування на місяць: від 299 грн;

комісія за обслуговування рахунку за відсутності руху коштів: 0 грн;

комісія за платіж на юр. особу в операційний час за межі банку: до 100 000 грн — від 1 грн, від 100 000 — 12 грн;

комісія за видачу готівки з поточного рахунку/карткового рахунку: з поточного рахунку в національній валюті - від 0,9%, з карткового рахунку (корп. картка) в мережі установ та АТМ — 0,75%, мін. 5 грн;

можливість отримання овердрафту. Макс. сума: з заставою — сума обмежена лише оборотами на рахунку. Без застави до 10 млн грн;

Користування овердрафтом від 18,59% річних;

зарплатний проєкт.

Як повідомляється, кількість активних клієнтів ММСБ Ощадбанку становила понад 224 тисячі. Станом на кінець минулого року їхня кількість збільшилася на 16 тисяч компаній та ФОПів.

Ощадбанк досяг суттєвого зростання відповідного кредитного портфеля: він збільшився на 26% і становив 22 млрд грн.

Також Ощадбанк залишається одним із ключових банків з підтримки бізнесу та економіки України, профінансувавши 4,5 тисяч підприємств, в яких працюють більше 120 тисяч українців. Загальна сума наданих їм коштів становить13,3 млрд грн, з них 6,9 млрд грн спрямовано на фінансову підтримку сільськогосподарських підприємств та забезпечення потреб аграріїв, у тому числі посівної кампанії.

Для забезпечення якісного обслуговування клієнтів ММСБ у банку запроваджено інститут персональних менеджерів.

«Ми розуміємо, що український бізнес зараз як ніколи потребує фінансової підтримки. Саме тому ми єднаємо всіх зацікавлених партнерів з числа центральних та місцевих органів влади, міжнародних організацій для збереження та розвитку підприємств. Ми пишаємось, що попри війну багато українців не закрили бізнес, і робимо все від нас залежне, щоб воєнний час не завадив подальшому розвитку української економіки. Дякую всій команді бізнес-лінії ММСБ за стійкість та професіоналізм», — зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям ММСБ.

ПриватБанк посів друге місце завдяки таким посів друге місце завдяки таким умовам для юросіб:

вартість відкриття рахунку: онлайн на сайті - безкоштовно, у відділенні 150 грн;

абонплата/пакетне обслуговування на місяць: 225 — 750 грн залежно від тарифного пакета;

комісія за обслуговування рахунку за відсутності руху коштів: 0 грн;

комісія за платіж на юрособу в операційний час за межі банку: від 5 до 15 грн залежно від тарифу;

комісія за видачу готівки з поточного рахунку/карткового рахунку: 1%;

можливість отримання овердрафту. Макс. сума 4 000 000 грн для автоматичного, без обмеження для стандартного;

користування овердрафтом від 20% до 27% річних (щоквартальний перегляд цінових параметрів протягом дії договору);

зарплатний проєкт.

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Також до трійки лідерів увійшов АТ «Кредобанк». Ось, що він пропонує юридичним особам:

вартість відкриття рахунку: 0 грн;

абонплата/пакетне обслуговування на місяць: 0 грн;

комісія за обслуговування рахунку за відсутності руху коштів: 0 грн;

комісія за платіж на юрособу в операційний час за межі банку: від 1 грн;

комісія за видачу готівки з поточного рахунку/карткового рахунку: 1%;

можливість отримання овердрафту. Макс. сума — бланковий овердрафт в розмірі до 70% від середньомісячного доходу, але не більше 5 млн грн. Овердрафт під забезпечення в розмірі до 180% від середньомісячного доходу;

користування овердрафтом від 20% річних;

зарплатний проєкт.

Детальніше можна почитати тут

Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.

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