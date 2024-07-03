ЄБРР назвав виклики та потреби МСП в Україні після двох років повномасштабної війни — Finance.ua

ЄБРР назвав виклики та потреби МСП в Україні після двох років повномасштабної війни Сьогодні 10:05

ЄБРР назвав виклики та потреби МСП в Україні після двох років повномасштабної війни

Після двох років повномасштабної війни більшості українських малих і середніх підприємств вдалося стабілізувати свою діяльність, що свідчить про їхню високу адаптивність до умов війни.

Про це свідчать результати опитуванняі для дослідження , оприлюдненого Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Згідно з результатами дослідження серед підприємств, які залишаються активними, у повній мірі працює 85% і частково — 14%, що є кращим результатом порівняно з відповідно 57% і 37% у перший рік війни.

Що з прибутками

Незважаючи на поточні виклики, частка МСП, які повідомляють про зниження прибутковості, знизилася майже удвічі, тоді як частка компаній, які планують продовжувати бізнес, збільшилася. Водночас кожне п’яте підприємство (19%) відзначило зростання прибутків у порівнянні рік до року. Про скорочення персоналу зазначили 34% підприємств, проти 55% у перший рік війни.

За результатами опитування, якщо війна триватиме ще рік чи довше, 64% МСП мають намір підтримувати існуючий рівень активності, при цьому частка підприємств, що планують диверсифікувати або розширяти бізнес, зросла втричі (12%). Основні виклики, що були визначені, включають у себе падіння попиту, складність прогнозування через невизначеність, збільшення витрат та брак робочої сили.

Негативні тренди та проблеми бізнесу

Серед негативних трендів, спричинених війною, МСП називають недостатньо швидке відновлення обсягів збуту, брак кадрів через мобілізацію та міграцію, обмежене інвестування та активізацію конкуренції бізнесу з громадськими організаціями, які фінансуються донорами.

Прогнози на майбутнє

Прогнози майбутнього розвитку подій за умови продовження війни є неоднозначними:

49% респондентів вважають, що стан їхнього бізнесу найближчим часом не зміниться,

24% - очікують падіння;

17% - прогнозують зростання,

2% - закриття бізнесу.

9% керівників компаній зазначили, що не можуть передбачити розвиток подій. Порівняно із минулорічними показниками зросла частка тих, хто дає позитивний прогноз (+11%), та скоротилась частка тих, хто був не здатен зробити прогноз (-12%).

Довідка Finance.ua:

Станом на початок 2024 року загальний обсяг наданого ЄБРР у секторі МСП прямого фінансування і кредитів, гарантованих через партнерські банки, складав близько €450 млн.



ЄБРР виділив понад €4,5 млрд в Україні з початку повномасштабної війни. Акціонери ЄБРР нещодавно ухвалили збільшення оплаченого капіталу на €4 млрд, яке дозволить Банку продовжувати інвестиції на поточному рівні під час війни з можливим збільшенням обсягу після переходу до відновлення.

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