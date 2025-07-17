День фінансів: новий склад уряду, нові види відстрочок, облік об’єктів нерухомості — Finance.ua

День фінансів: новий склад уряду, нові види відстрочок, облік об’єктів нерухомості Сьогодні 17:37

У четвер, 17 липня, Верховна Рада призначила новий склад уряду, а

Трамп заявив, що встановить тарифи для 150 «малих» країн.

Новий склад уряду.

Верховна Рада України підтримала призначення міністрів нового складу уряду, запропонованого новообраною прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. «За» проголосували 254 нардепи, утримались 23, а проти проголосували 13 народних обранців. Увесь склад — за посиланням.

Демобілізація буде, коли Україна переможе ворога, а до того часу потрібна якісна ротація військових. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

Завдання, які має виконати новий уряд Свириденко — Президент повідомив деталі.

В Україні автоматизують облік об’єктів нерухомості.

Кабінет Міністрів України схвалив постанову, що започатковує створення та запуск Інформаційно-аналітичної системи об’єктів нерухомого майна. Система автоматизує облік, збір, оброблення та оприлюднення інформації про земельні ділянки, будинки, квартири та інші об’єкти нерухомості державної, комунальної або приватної форми власності, які можуть бути використані для проживання ВПО.

Який бізнес відкривають українці у 2025.

Через нові податки та призупинення роботи реєстрів на початку цього року стався сплеск закриттів ФОПів. Попри це, зараз українці продовжують відкривати нові підприємства. Де найбільше відкривають бізнеси, а хто зникає з ринку — розповіли в Опендатаботі.

У «Резерв+» додадуть нові види відстрочок.

Міністерство оборони готує нові відстрочки в Резерв+. Згідно з анонсом, вони стануть доступними українцям вже наприкінці липня — на початку серпня. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Новий бюджет ЄС на 2028−2034 роки.

Єврокомісія закладає для України по розділу витрат на розширення Євросоюзу 100 млрд євро на 2028−2034 роки. Про це заявила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн, коментуючи розподіл в рамках нового довгострокового фінансового плану ЄС (бюджету) на 2028−2034 роки.

Також в Європарламенті вважають, що Україні час перейти до наступного етапу євроінтеграції.

Трамп заявив, що встановить тарифи для 150 «малих» країн.

Президент Дональд Трамп заявив у середу, що має намір надіслати одного листа понад 150 країнам, в якому повідомить про ставки тарифів, які вони запровадять.

А Єрмак розповів, чи може Трамп завершити війну в Україні до кінця року.

Нова шахрайська схема під виглядом допомоги.

Нова шахрайська схема під виглядом допомоги «Пакунок школяра»: зловмисники розсилають повідомлення про нібито початок виплати та збирають банківські дані батьків. Про це попереджає Мінсоцполітики.

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Тепловики та водоканали за енергоносії заборгували 124 млрд грн.

За підсумками травня 2025 року, загальна заборгованість теплопостачальників за природний газ та підприємств водопостачання за електроенергію та її розподіл становить 124,2 млрд грн.

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