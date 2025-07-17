Трамп заявив, що встановить тарифи для 150 «малих» країн — ЗМІ — Finance.ua
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Трамп заявив, що встановить тарифи для 150 «малих» країн — ЗМІ

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Трамп заявив, що встановить тарифи для 150 «малих» країн — ЗМІ
Трамп заявив, що встановить тарифи для 150 «малих» країн — ЗМІ
Президент Дональд Трамп заявив у середу, що має намір надіслати одного листа понад 150 країнам, в якому повідомить про ставки тарифів, які вони запровадять.
Про це пише politico.
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«Усе буде однаково для всіх, для цієї групи», — сказав Трамп журналістам під час зустрічі з кронпринцем Бахрейну Салманом бін Хамадом Аль-Халіфою в Білому домі.
«Це не великі країни, і вони не ведуть так багато бізнесу. Не такі, як ті, з якими ми домовилися, як Китай, як Японія»,
сказав він.

Наразі всі країни сплачують додатковий базовий тариф у розмірі 10 відсотків, який Трамп встановив у квітні.
Трамп раніше зазначав, що новий базовий тариф може становити від 15 до 20 відсотків.
Як пише видання, Трамп вже розіслав приблизно два десятки листів, інформуючи окремих торговельних партнерів, таких як Європейський Союз, Японія та Південна Корея, про тарифну ставку, яка набуде чинності 1 серпня.
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Це започаткувало інтенсивний завершальний етап переговорів, на якому ці країни намагаються переконати адміністрацію Трампа надати їм більш вигідну угоду.
Водночас, експерти скептично ставляться щодо того, чи набудуть чинності нові тарифні ставки 1 серпня, через потенційний вплив, який це може мати на економіку та, зрештою, на рейтинги схвалення Трампа.
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Серед країн, на які припадало понад 3 відсотки загального торговельного дефіциту США у 2024 році та які ще не отримали листа, є Тайвань, Швейцарія та Індія.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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