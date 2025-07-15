Ціни на нафту знижуються після заяви Трампа — Finance.ua
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Ціни на нафту знижуються після заяви Трампа

Енергетика
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Ціни на нафту знижуються після заяви Трампа
Ціни на нафту знижуються після заяви Трампа
15 липня ціни на нафту впали у вівторок після того, як президент США Дональд Трамп встановив для Росії 50-денний термін для завершення війни в Україніта уникнення санкцій, що послабило нагальні побоювання щодо поставок.
Про це пише reuters.
Ф’ючерси на нафту марки Brent до 06:10 за Гринвічем впали на 12 центів, або 0,2%, до 69,09 долара за барель, тоді як ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 16 центів, також на 0,2%, до 66,82 долара.
Обидва контракти закрилися зі зниженням більш ніж на 1 долар на попередній сесії.
За матеріалами:
Finance.ua
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