У «Резерв+» додадуть нові види відстрочок — Finance.ua

У «Резерв+» додадуть нові види відстрочок
Міністерство оборони готує нові відстрочки в Резерв+. Згідно з анонсом, вони стануть доступними українцям вже наприкінці липня — на початку серпня.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
Так, планується запустити відстрочки в кілька кліків для таких категорій:
- наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти — якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
- громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, — за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.
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«Розумію, як важливо зараз мати змогу оформити відстрочку онлайн — без зайвих черг і прив’язки до ТЦК. Тому працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій», — написала чиновниця.
Також, за її словами, наступними, кому стане доступна відстрочка в Резерв+ стануть родини, які виховують дитину з інвалідністю.
Щоб оформити відстрочку у «Резерв+», треба:
- натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+;
- вибрати пункт «Подати запит на відстрочку»;
- обрати відповідну категорію;
- чекати на сповіщення із результатом.
Нагадаємо, за рік роботи мобільного застосунку «Резерв+» кількість користувачів досягла понад 4 мільйонів.
Також нещодавно Міністерство оборони запустило бета-тестування функції оплати штрафів за порушення правил військового обліку у застосунку «Резерв+».
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