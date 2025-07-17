У «Резерв+» додадуть нові види відстрочок — Finance.ua

У «Резерв+» додадуть нові види відстрочок Сьогодні 15:24

У «Резерв+» додадуть нові види відстрочок

Міністерство оборони готує нові відстрочки в Резерв+. Згідно з анонсом, вони стануть доступними українцям вже наприкінці липня — на початку серпня.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Так, планується запустити відстрочки в кілька кліків для таких категорій:

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти — якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, — за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

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«Розумію, як важливо зараз мати змогу оформити відстрочку онлайн — без зайвих черг і прив’язки до ТЦК. Тому працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій», — написала чиновниця.

Також, за її словами, наступними, кому стане доступна відстрочка в Резерв+ стануть родини, які виховують дитину з інвалідністю.

Щоб оформити відстрочку у «Резерв+», треба:

натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+;

вибрати пункт «Подати запит на відстрочку»;

обрати відповідну категорію;

чекати на сповіщення із результатом.

Нагадаємо, за рік роботи мобільного застосунку «Резерв+» кількість користувачів досягла понад 4 мільйонів.

Також нещодавно Міністерство оборони запустило бета-тестування функції оплати штрафів за порушення правил військового обліку у застосунку «Резерв+».

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