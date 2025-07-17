У «Резерв+» додадуть нові види відстрочок — Finance.ua

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У «Резерв+» додадуть нові види відстрочок

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У «Резерв+» додадуть нові види відстрочок
У «Резерв+» додадуть нові види відстрочок
Міністерство оборони готує нові відстрочки в Резерв+. Згідно з анонсом, вони стануть доступними українцям вже наприкінці липня — на початку серпня.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
Так, планується запустити відстрочки в кілька кліків для таких категорій:
  • наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти — якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
  • громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, — за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.
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«Розумію, як важливо зараз мати змогу оформити відстрочку онлайн — без зайвих черг і прив’язки до ТЦК. Тому працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій», — написала чиновниця.
Також, за її словами, наступними, кому стане доступна відстрочка в Резерв+ стануть родини, які виховують дитину з інвалідністю.
Щоб оформити відстрочку у «Резерв+», треба:
  • натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+;
  • вибрати пункт «Подати запит на відстрочку»;
  • обрати відповідну категорію;
  • чекати на сповіщення із результатом.
Нагадаємо, за рік роботи мобільного застосунку «Резерв+» кількість користувачів досягла понад 4 мільйонів.
Також нещодавно Міністерство оборони запустило бета-тестування функції оплати штрафів за порушення правил військового обліку у застосунку «Резерв+».
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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