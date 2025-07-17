Скільки передбачає новий бюджет ЄС на 2028−2034 роки для України — Finance.ua

Скільки передбачає новий бюджет ЄС на 2028−2034 роки для України Сьогодні 12:02

Скільки передбачає новий бюджет ЄС на 2028−2034 роки для України

Єврокомісія закладає для України по розділу витрат на розширення Євросоюзу 100 млрд євро на 2028−2034 роки.

Про це заявила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн, коментуючи розподіл в рамках нового довгострокового фінансового плану ЄС (бюджету) на 2028−2034 роки.

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«Ми виділяємо спеціально для України 100 млрд євро. Ви знаєте, що у нас є український фонд для відновлення в 50 млрд євро. Ця сума виплачується, тому ми пропонуємо 100 млрд євро, щоб поповнити цей фонд для України з метою забезпечити українські перезапуск і стійкість і, звичайно, прискорити її вступ до Європейського союзу», — сказала глава ЄК в середу на прес-конференції в Брюсселі, презентуючи довгостроковий бюджет ЄС.

Єврокомісія запропонувала на 2028−2034 рр. фінансовий план ЄС у 2 трлн євро.

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Раніше у Європарламенті нагадали , що у лютому 2024 року, під час перегляду довгострокового бюджету ЄС, ЄП домігся значного збільшення видатків на ключові пріоритети, такі як підтримка України, які депутати Європарламенту змогли зберегти в бюджеті на 2025 рік.

Єврокомісія у проєкті бюджету передбачала для України 15,2 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility.

Писали також про те, що Україна запускає спільний з ЄС фонд Brave Tech EU для розвитку оборонних стартапів. Обсяг інвестицій складатиме 100 мільйонів євро. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Україна вже має одні з найкращих умов у світі для запуску оборонних стартапів, від тестування на фронті до укладення держконтрактів. Ініціатива Brave1 уже надала грантів на понад 2 мільярди гривень.

Довідка Finance.ua

ЄС та його держави-члени разом є найбільшим донором міжнародної допомоги у світі, надавши майже 96 мільярдів євро (99 мільярдів доларів) у 2023 році, тоді як США витратили майже 72 мільярди доларів на зовнішню підтримку.

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