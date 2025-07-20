Низка мешканців ЄС не може дозволити собі відпустку поза домом — Finance.ua

Низка мешканців ЄС не може дозволити собі відпустку поза домом
Близько 27% населення Європейського союзу віком від 16 років не змогли дозволити собі торік тижневу відпустку далеко від дому.
Про це свідчать дані, опубліковані Європейським статистичним управлінням (Eurostat).
У яких країнах ситуація найгірша, а де можуть дозволити собі більше
У 2024 році 27% населення ЄС у віці 16 років і старше не могли дозволити собі один тиждень щорічної відпустки поза домом.
Найвища частка людей, які не можуть дозволити собі тижневу щорічну відпустку, була зафіксована в Румунії (58,6%), Греції (46%) і Болгарії (41,4%).
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Цей показник знизився на 1,5 відсоткові пункти порівняно з 2023 роком та на 10,6 п.п. порівняно із 2014 роком.
Для порівняння, у Люксембурзі лише 8,9% громадян, у Швеції — 11,6%, а в Нідерландах — 13% не могли дозволити собі тижневу відпустку далеко від дому.
В Іспанії частка тих, хто не може собі дозволити тижневу відпустку поза домом, склала 33,4% минулого року, в Італії — 31,4%, у Польщі — 25,5%, у Франції — 22%, у Німеччині — 20,8%, в Австрії — 18,9%.
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