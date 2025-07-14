Україна та ЄС запускають фонд для оборонних стартапів — Федоров Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

Україна та ЄС запускають фонд для оборонних стартапів — Федоров

Україна запускає спільний з ЄС фонд Brave Tech EU для розвитку оборонних стартапів. Обсяг інвестицій складатиме 100 мільйонів євро.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в коментарі Новини. Live під час конференції з відновлення України в Італії.

Федоров зазначив, що обсяг інвестицій у цій сфері складатиме 100 мільйонів євро.

«Ми створюємо фонд, який підтримає українські та європейські стартапи, здатні дати відповідь на виклики на полі бою», — сказав міністр.

Читайте також Український ОПК отримав цифрову платформу для співпраці з європейським оборонним ринком

За його словами, Україна вже має одні з найкращих умов у світі для запуску оборонних стартапів, від тестування на фронті до укладення держконтрактів. Ініціатива Brave1 уже надала грантів на понад 2 мільярди гривень.

«Сьогодні, на жаль для українців, Україна стала найбільш потужним у світі тест-граундом — місцем, де можна протестувати технології. Якщо ми зупинимося на один день або на тиждень, ми будемо програвати в технологічній війні. Ми кожного дня знаходимо нові рішення. Наші виробники — вони тестують на полі бою. І найкраще, що ми можемо зробити для наших європейських партнерів, — це допомогти розвивати технології, які є в Європі, протестувати у нас на полі бою, захистити українців цими технологіями, створити спільні виробництва, далі масштабувати, капіталізувати і розвивати наші економіки, зупинивши росіян», — сказав Федоров.

Читайте також В Україні запрацював маркетплейс зброї для Сил оборони DOT-Chain Defence

Нагадаємо, в Україні планують створити окремий правовий режим для компаній — Defence City — з фокусом на військові й dual-use технології. Ідея в тому, щоб надати таким підприємствам податкові, митні, адміністративні та юридичні пільги, якщо вони відповідатимуть певним вимогам.

Головним критерієм буде включення до спеціального списку оборонних підприємств, який формуватиме й вестиме Міністерство оборони. Компанії, що потраплять до цього списку, матимуть статус резидентів Defence City.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.