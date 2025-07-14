Україна та ЄС запускають фонд для оборонних стартапів — Федоров — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна та ЄС запускають фонд для оборонних стартапів — Федоров

Казна та Політика
28
Україна та ЄС запускають фонд для оборонних стартапів — Федоров
Україна та ЄС запускають фонд для оборонних стартапів — Федоров
Україна запускає спільний з ЄС фонд Brave Tech EU для розвитку оборонних стартапів. Обсяг інвестицій складатиме 100 мільйонів євро.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в коментарі Новини. Live під час конференції з відновлення України в Італії.
Федоров зазначив, що обсяг інвестицій у цій сфері складатиме 100 мільйонів євро.
«Ми створюємо фонд, який підтримає українські та європейські стартапи, здатні дати відповідь на виклики на полі бою», — сказав міністр.
Читайте також
За його словами, Україна вже має одні з найкращих умов у світі для запуску оборонних стартапів, від тестування на фронті до укладення держконтрактів. Ініціатива Brave1 уже надала грантів на понад 2 мільярди гривень.
«Сьогодні, на жаль для українців, Україна стала найбільш потужним у світі тест-граундом — місцем, де можна протестувати технології. Якщо ми зупинимося на один день або на тиждень, ми будемо програвати в технологічній війні. Ми кожного дня знаходимо нові рішення. Наші виробники — вони тестують на полі бою. І найкраще, що ми можемо зробити для наших європейських партнерів, — це допомогти розвивати технології, які є в Європі, протестувати у нас на полі бою, захистити українців цими технологіями, створити спільні виробництва, далі масштабувати, капіталізувати і розвивати наші економіки, зупинивши росіян», — сказав Федоров.
Читайте також
Нагадаємо, в Україні планують створити окремий правовий режим для компаній — Defence City — з фокусом на військові й dual-use технології. Ідея в тому, щоб надати таким підприємствам податкові, митні, адміністративні та юридичні пільги, якщо вони відповідатимуть певним вимогам.
Головним критерієм буде включення до спеціального списку оборонних підприємств, який формуватиме й вестиме Міністерство оборони. Компанії, що потраплять до цього списку, матимуть статус резидентів Defence City.
За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems