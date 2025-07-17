У Європарламенті вважають, що Україні час перейти до наступного етапу євроінтеграції: нюанс — Finance.ua
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У Європарламенті вважають, що Україні час перейти до наступного етапу євроінтеграції: нюанс

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У Європарламенті вважають, що Україні час перейти до наступного етапу євроінтеграції: нюанс
У Європарламенті вважають, що Україні час перейти до наступного етапу євроінтеграції: нюанс
Європарламент закликав Єврокомісію якнайшвидше відкрити переговорні кластери з Україною, щоб прискорити її шлях до членства в ЄС. Проте наголосив на необхідності завершення реформ і впровадженні європейських норм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Комітету Європарламенту у закордонних справах.
Звіт щодо підготовки України до вступу в ЄС ухвалили 15 липня.
Його підтримали 55 депутатів Європарламенту. Проти висловилися 12, ще троє утримались.
«Комітет у закордонних справах Європарламенту рекомендує Єврокомісії відкрити переговорні кластери для просування заявки країни на членство в ЄС якомога швидше, за умови подальшого впровадження правил ЄС та завершення вже розпочатих реформ», — йдеться у звіті.
Європарламентарі привітали прогрес України та закликали український уряд зберігати темпи впровадження реформ.
Євродепутати відзначають позитивні зрушення у судовій реформі, але підкреслюють, що судова система України досі є однією з найвразливіших до корупції та політичного тиску.
У цьому контексті вони закликали забезпечити прозорий відбір кадрів до судових та антикорупційних органів відповідно до рекомендацій незалежних експертів.
Вони також закликали Україну активізувати реформи верховенства права та державного управління, а також антикорупційні заходи, «оскільки прогрес у цих сферах є критично важливим не лише для членства в ЄС, але й для успішного відновлення та економічної довіри».
Також члени комітету закликали країни ЄС і надалі підтримувати Україну як у протидії російській агресії, так і в пошуках миру, що має базуватися на міжнародному праві, суверенітеті та територіальній цілісності України.
Варто зауважити, що це перший подібний звіт Європарламенту щодо євроінтеграції України з часу початку повномасштабного вторгнення РФ.
  • 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. Наразі триває процес переговорів про вступ, після виконання Україною умов, визначених Європейською комісією.
За матеріалами:
РБК-Україна
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