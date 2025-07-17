Тепловики та водоканали за енергоносії заборгували 124 млрд грн: найбільші боржники (інфографіка) — Finance.ua

Тепловики та водоканали за енергоносії заборгували 124 млрд грн: найбільші боржники (інфографіка) Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Тепловики та водоканали за енергоносії заборгували 124 млрд грн: найбільші боржники (інфографіка)

За підсумками травня 2025 року, загальна заборгованість теплопостачальників за природний газ та підприємств водопостачання за електроенергію та її розподіл становить 124,2 млрд грн.

Такі дані оприлюднено на порталі Energy Map.

Найбільшу заборгованість мають:

Харківська область — 31,5 млрд грн (25,4% загального боргу),

місто Київ — 19,7 млрд грн (15,9%)

Дніпропетровська область — 19,1 млрд грн (15,3%).

Станом на 1 червня поточного року, заборгованість підприємств водопостачання та водовідведення за електроенергію та її розподіл сягнула 12,5 млрд грн.

Загальна структура боргу:

11,4 млрд грн (91,0%) — за спожиту електроенергію;

1,1 млрд грн (9,0%) — за послугу з розподілу.

За березень-травень 2025 року борг зріс на 5,5% (з 11,8 млрд грн у лютому).

Основна частина боргу водоканалів за спожиту електроенергію сконцентрована у двох східних областях.

У Донецькій області він становить 5,0 млрд грн, що відповідає 44,2% загального показника по країні,

у Харківській області — 4,5 млрд грн, або 39,8%. Водоканали з решти 22 областей разом мають 1,8 млрд грн боргу, що складає 16,0% загальної суми.

Найменшу несплату серед водоканалів зафіксовано у столиці — лише 7,4 млн грн, або 0,1%.

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